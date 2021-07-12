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ÖTV hesaplama 2021 | Araçlarda KDV ve ÖTV oranı, indirimleri

Belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisi olan Özel Tüketim Vergisi, en çok araç alımında karşımıza çıkmakta olup vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. İşte ÖTV hesaplama 2021 | Araçlarda KDV ve ÖTV oranları, indirimleri ve tüm detaylar...

ÖTV hesaplama 2021 | Araçlarda KDV ve ÖTV oranı, indirimleri

İlk olarak Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde yapılan kanun değişiklikleriyle gündeme gelerek yine aynı amaçla 2002 yılında 4760 sayılı kanun ile kabul edilen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), motorlu talıtlarda tüketicilerin sıklıkla takip ettiği bir konu. 2021 yılında çeşitli fiyat güncellemeleriyle değiştirilen ÖTV oranları da bu kapsamda merak ediliyor. İşte ÖTV hesaplama 2021 | Araçlarda KDV ve ÖTV oranları, indirimleri ve tüm ayrıntılar...

ÖTV HESAPLAMA 2021

Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi’nin belirlenmesine yönelik yapılan değişiklikler ile birlikte araçların KDV ve ÖTV’lerinin hesaplanma biçiminde de farklılıklar oluştu. 2002 yılından itibaren karşılaşılan Özel Tüketim Vergisi birtakım malların ya da ürünlerin üzerinden sosyal fayda amacı ile alınan vergileri ifade ederken Katma Değer Vergisi genel itibarıyla harcamalar üzerinden alınan vergilerdir. Araçlarda hem KDV hem de ÖTV söz konusudur ve bu durum, hesaplamalarda da kendisine yer bulur.

ÖTV hesaplama 2021 | Araçlarda KDV ve ÖTV oranı, indirimleri

Araç alımlarında engelli raporu olan kişilerin ve gazi ya da şehit yakınlarından ÖTV talep edilmez. Ancak engelli raporunun yüzde 90 ve üzerinde olması gerekir. Ayrıca satın alınacak aracın satış bedelinin 330 bin 800 TL’nin altında olması zorunludur. Yani yüzde 90 engelli raporuna sahip olanlar ile gazi ve şehit yakını olanların satın alacakları araçların silindir hacminde bir sınırlama yoktur, yalnızca 330 bin 800 TL’lik bir sınırlama bulunur.

ÖTV hesaplama 2021 | Araçlarda KDV ve ÖTV oranı, indirimleri

ÖTV konusundaki bir diğer özel durum da elektrikli araç alımlarında görülür. Aracın hibrit olmaması, sadece elektrik ile çalışıyor olması beklenir. Bu durumlarda ÖTV oranları yüzde 50 bandından yüzde 15 bandına kadar gerileyecektir.

ÖTV hesaplama 2021 | Araçlarda KDV ve ÖTV oranı, indirimleri

OTOMOBİL ÖTV - KDV HESAPLAMA

Silindir Hacmi

Vergisiz Satış Tutarı

ÖTV

KDV

1600 cm³'e kadar

85.000 TL'ye kadar

%45

%18

1600 cm³'e kadar

85.000 TL - 130.000 TL arası

%50

%18

1600 cm³'e kadar

130.000 TL üzeri

%80

%18

1600 cm³ ile 2000 cm³ arası

170.000 TL'ye kadar

%130

%18

1600 cm³ ile 2000 cm³ arası

170.000 TL üzeri

%150

%18

2000 cm³ üzeri

Satış tutar sınırı yok

%220

%18

ÖTV hesaplama 2021 | Araçlarda KDV ve ÖTV oranı, indirimleri

MOTOSİKLET ÖTV - KDV HESAPLAMA

 

Silindir Hacmi

ÖTV

KDV

250 cm³'ü geçmeyen

%8

%18

250 cm³'ü geçen

%37

%18

ÖTV hesaplama 2021 | Araçlarda KDV ve ÖTV oranı, indirimleri

OTOBÜS, MİNİBÜS, MİDİBÜS ÖTV - KDV HESAPLAMA

 

Otobüs

%1

%18

Midibüs

%4

%18

Minibüs

%9

%18

 

ÖTV hesaplama 2021 | Araçlarda KDV ve ÖTV oranı, indirimleri

ARAÇLARDA KDV - ÖTV İNDİRİMLERİ

31 Ekim 2018 tarihinde başlayan ve araç alımlarında ÖTV indirimini öngören uygulama, 30 Haziran 2019 tarihi ile sona erdi. Bu süre zarfı içerisinde silindir hacmi ve fiyat bağlamında yapılan hesaplamalar ile birlikte araç alımları, ÖTV üzerindeki indirimler ile birlikte daha ekonomik hale geliyordu. Ancak 30 Haziran 2019 tarihi ile birlikte bu indirimler geçersiz oldu ve yeni düzenlemelere gidildi.

ÖTV hesaplama 2021 | Araçlarda KDV ve ÖTV oranı, indirimleri

ARAÇLARDA KDV - ÖTV ORANI

Araçlardaki 2021 yılı için KDV ve ÖTV hesaplamalarına ilişkin bahsedilmesi gereken ilk detay ÖTV oranlarının ham değer üzerinden, KDV oranlarının ise ÖTV’nin eklenmiş hali sonrasından belirlenmiş olmasıdır. Yani Özel Tüketim Vergisi araçların vergisiz haline göre hesaplanırken Katma Değer Vergisi “vergisiz değer + Özel Tüketim Vergisi” sonucunda ortaya çıkan değer üzerinden hesaplanır. Katma Değer Vergisi yüzde 18’lik bir orana sahiptir, ÖTV ise silindir hacmi ve fiyata bağlı olarak değişkenlik gösterir.

ÖTV hesaplama 2021 | Araçlarda KDV ve ÖTV oranı, indirimleri

30 Ağustos 2020 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete ile ÖTV oranlarında değişiklik gerçekleşmiştir. Yapılan güncelleme ile 2021 yılında geçerli olacak ÖTV oranları

  • Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçmeyen, matrahı 85 bin TL’ye kadar olan araçların ÖTV oranı %45
  • Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçmeyen, matrahı 85 bin TL ile 130 bin TL arası araçların ÖTV oranı %50
  • Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçmeyen, matrahı 130 bin TL üzeri araçların ÖTV oranı %80
  • Motor silindir hacmi 1600 cm³ ile 2000 cm³ arası, matrahı 170 bin TL’ye kadar araçların ÖTV oranı %130
  • Motor silindir hacmi 1600 cm³ ile 2000 cm³ arası, matrahı 170 bin TL üzeri araçların ÖTV oranı %150
  • 2000 cm³ üzeri motor silindir hacmi olan matrahında sınır olmayan araçların ÖTV oranı %220
Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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