ÖTV hesaplama 2021 | Araçlarda KDV ve ÖTV oranı, indirimleri

İlk olarak Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde yapılan kanun değişiklikleriyle gündeme gelerek yine aynı amaçla 2002 yılında 4760 sayılı kanun ile kabul edilen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), motorlu talıtlarda tüketicilerin sıklıkla takip ettiği bir konu. 2021 yılında çeşitli fiyat güncellemeleriyle değiştirilen ÖTV oranları da bu kapsamda merak ediliyor. İşte ÖTV hesaplama 2021 | Araçlarda KDV ve ÖTV oranları, indirimleri ve tüm ayrıntılar...

ÖTV HESAPLAMA 2021

Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi’nin belirlenmesine yönelik yapılan değişiklikler ile birlikte araçların KDV ve ÖTV’lerinin hesaplanma biçiminde de farklılıklar oluştu. 2002 yılından itibaren karşılaşılan Özel Tüketim Vergisi birtakım malların ya da ürünlerin üzerinden sosyal fayda amacı ile alınan vergileri ifade ederken Katma Değer Vergisi genel itibarıyla harcamalar üzerinden alınan vergilerdir. Araçlarda hem KDV hem de ÖTV söz konusudur ve bu durum, hesaplamalarda da kendisine yer bulur.

Araç alımlarında engelli raporu olan kişilerin ve gazi ya da şehit yakınlarından ÖTV talep edilmez. Ancak engelli raporunun yüzde 90 ve üzerinde olması gerekir. Ayrıca satın alınacak aracın satış bedelinin 330 bin 800 TL’nin altında olması zorunludur. Yani yüzde 90 engelli raporuna sahip olanlar ile gazi ve şehit yakını olanların satın alacakları araçların silindir hacminde bir sınırlama yoktur, yalnızca 330 bin 800 TL’lik bir sınırlama bulunur.

ÖTV konusundaki bir diğer özel durum da elektrikli araç alımlarında görülür. Aracın hibrit olmaması, sadece elektrik ile çalışıyor olması beklenir. Bu durumlarda ÖTV oranları yüzde 50 bandından yüzde 15 bandına kadar gerileyecektir.

OTOMOBİL ÖTV - KDV HESAPLAMA

Silindir Hacmi Vergisiz Satış Tutarı ÖTV KDV 1600 cm³'e kadar 85.000 TL'ye kadar %45 %18 1600 cm³'e kadar 85.000 TL - 130.000 TL arası %50 %18 1600 cm³'e kadar 130.000 TL üzeri %80 %18 1600 cm³ ile 2000 cm³ arası 170.000 TL'ye kadar %130 %18 1600 cm³ ile 2000 cm³ arası 170.000 TL üzeri %150 %18 2000 cm³ üzeri Satış tutar sınırı yok %220 %18

MOTOSİKLET ÖTV - KDV HESAPLAMA

Silindir Hacmi ÖTV KDV 250 cm³'ü geçmeyen %8 %18 250 cm³'ü geçen %37 %18

OTOBÜS, MİNİBÜS, MİDİBÜS ÖTV - KDV HESAPLAMA

Otobüs %1 %18 Midibüs %4 %18 Minibüs %9 %18

ARAÇLARDA KDV - ÖTV İNDİRİMLERİ

31 Ekim 2018 tarihinde başlayan ve araç alımlarında ÖTV indirimini öngören uygulama, 30 Haziran 2019 tarihi ile sona erdi. Bu süre zarfı içerisinde silindir hacmi ve fiyat bağlamında yapılan hesaplamalar ile birlikte araç alımları, ÖTV üzerindeki indirimler ile birlikte daha ekonomik hale geliyordu. Ancak 30 Haziran 2019 tarihi ile birlikte bu indirimler geçersiz oldu ve yeni düzenlemelere gidildi.

ARAÇLARDA KDV - ÖTV ORANI

Araçlardaki 2021 yılı için KDV ve ÖTV hesaplamalarına ilişkin bahsedilmesi gereken ilk detay ÖTV oranlarının ham değer üzerinden, KDV oranlarının ise ÖTV’nin eklenmiş hali sonrasından belirlenmiş olmasıdır. Yani Özel Tüketim Vergisi araçların vergisiz haline göre hesaplanırken Katma Değer Vergisi “vergisiz değer + Özel Tüketim Vergisi” sonucunda ortaya çıkan değer üzerinden hesaplanır. Katma Değer Vergisi yüzde 18’lik bir orana sahiptir, ÖTV ise silindir hacmi ve fiyata bağlı olarak değişkenlik gösterir.

30 Ağustos 2020 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete ile ÖTV oranlarında değişiklik gerçekleşmiştir. Yapılan güncelleme ile 2021 yılında geçerli olacak ÖTV oranları