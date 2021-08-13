Araç sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaşı sevindirecek olan karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer aldı. Buna göre Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahında yapılan değişikliğe göre yüzde 45'lik ÖTV diliminde yer alan araçların matrah limiti 85 bin liradan 92 bin liraya yükseldi. Yüzde 50'lik ÖTV dilimindeki araçlarda da matrah tutarı 130 bin TL'den 150 bin TL'ye yükseldi. Bu kararın ardından otomobil piyasasında bir hareketlenme yaşanması beklenirken ÖTV indirimi 2.el araçları etkiler mi 2021? İkinci el otomobil fiyatları düşer mi? sorularının yanıtı merak konusu oldu.

ÖTV İNDİRİMİ 2.EL ARAÇLARI ETKİLER Mİ 2021 ? İKİNCİ EL OTOMOBİL FİYATLARI DÜŞER Mİ?

Sıfır araç fiyatlarında ÖTV indirimi ile birlikte yaşanacak düşüş, ikinci el otomobil piyasasına da yansıyacaktır. Çünkü piyasalar hakkında değerlendirmelerde bulunan uzmanlar ÖTV indirimi ile birlikte fiyatlarda düşüş beklediklerini birçok kez dile getirmişti.

ÖTV indirimi yürürlüğe girerken fiyatlarda beklenen düşüşün hemen olması beklenmiyor.

ÖTV kararının değerlendiren gazeteci Emre Özpeynirci, "Bu arada arkadaşlar yapılan matrah güncellemesini ÖTV indirimi olarak değerlendirmemek lazım. Bu sıkışan piyasa için geçici bir nefes almadır. Kurlar artıkça, pandemiye ve çip krizine bağlı araç maliyetleri yükseldikçe, matrahlar 5-6 ay sonra yine düşük kalacaktır." dedi.

Hibrit otomobillere gelen ÖTV desteği şu şekilde:

Söz konusu düzenlemenin detayları:

50 kW'ı geçip, 1800 cm³'ü geçmeyenlerde;

%45'lik ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin TL'den 114 bin TL'ye,

%50'lik ÖTV dilimindeki limit 135 bin TL'den 170 bin TL'ye,

%80’lik ÖTV ise 170 bin TL’yi aşanlara.

Emre Özpeynirci'nin verdiği örneğe göre yeni matrahın ardından bazı araçların fiyatlarında şu şekilde düşüşler yaşanacak:

"Megane Joy 1.3 TCe'nin fiyatı 301.900 TL'den 251.500 TL'ye

Corolla 1.5 Flame Multidrive S'in fiyatı 317.350 TL'den 264.500 TL'ye,

2008 Allure Road Trip 1.2'nin fiyatı 289.000 TL'den 240 bin TL'ye

Golf 1.0 TSI Manuel'in fiyatı 289.200 TL'den 240 bin TL'ye inecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadeler yer aldı:

"4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahlarının yeniden tespiti hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4760 sayılı Kanunun 12'nci maddesi gereğinde karar verilmiştir.

MADDE 1 – 6/6/2020 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P numaralı mallardan "-Diğerleri" satırı altında yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir."