ÖTV indirimi gelecek mi? İkinci el araç fiyatları ne zaman düşer?

Koronavirüs salgını nedeniyle çok sayıda fabrika çalışmasına ara verdi. Bu durumdan en çok etkilenen sektörler arasında otomotiv sektörü de yer aldı. Birçok firma üretime ara verdiği için bantlardan sıfır otomobil inmiyor. Bu durum nedeniyle de ikinci el araç fiyatlarında beklentilerin üzerinde bir fiyat artışı yaşandı. Araç sahibi olmak isteyenler de sıfır araç alabilmek için ÖTV indirimini bekliyor. İkinci el araç sahibi olmak isteyenler de otomobil fiyatlarının düşüş düşmeyeceğini merak ediyor. Bu kapsamda ÖTV indirimi gelecek mi? İkinci el araba fiyatları düşecek mi? sorularının cevapları araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI DÜŞER Mİ?

Otomotiv pazarında fabrikalar salgın nedeniyle üretimlerine ara vermişti. Üretim faaliyetlerinin yeniden başlamasıyla sıfır araç piyasasının da hareketlenmesi bekleniyor. Bu doğrultuda da ikinci el araç piyasasında yaşanan fiyat değişimlerinin eskiye döneceği düşünülüyor. Öte yandan kamu ve özel bankaların araç sahibi olmak isteyen kişilere sağladığı satış kredilerinde faizlerin yükselmesi de ikinci el araç piyasasında fiyat artışlarının yaşanmasına neden oldu. İkinci el araç fiyatlarının Ekim ayında düşüşe geçeceği tahmin ediliyor.

ÖTV İNDİRİMİ GELECEK Mİ?

Geçtiğimiz yıllarda otomotiv sektöründe yaşanan daralma nedeniyle araç satışlarının artması için ÖTV indirimi yapılmıştı. Uzmanlar ÖTV indiriminin gelmesi durumunda araç fiyatlarında yaşanan indirimle satışların artacağını düşünüyor. Şu anda yakın zamanda bir ÖTV indirimi beklenmiyor. Öte yandan şimdilik hükümet kanadından ÖTV indirimine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞER?

Galerici Ahmet Yurtlu,Kasım ayı gibi otomotiv piyasasında fiyatların oturacağını söyledi. Yurtlu,"Şuanda otomotiv sektöründeki fiyat artışı devam ediyor. Bunun birçok sebebi var. Bunun en büyük sebeplerinden biri; talebin fazla, arzın az olmasıdır. Arz, talebi karşılayamaz hale geldiği için son 1.5 yıldır araçlardaki fiyat artışları çok ciddi derecede devam ediyor" diye konuştu.

"SATTIĞIMIZ ARACI 1 HAFTA SONRA AYNI FİYATTA ALAMIYORUZ"

"Her seferinde 'Fiyatlar artık düşecek' gibi söylemler olsa da, her ay fiyatlar artarak devam ediyor. Sattığımız aracı 1 hafta sonra aynı fiyata alamıyoruz" diyen Yurtlu," Bu gerçekten manidar bir durum. Biz bu işin ticaretini yaptığımız halde sattığımız malı kesinlikle yerine koyamıyoruz. Muhtemelen yüzde 10-15 gibi bir artış daha devam edecek ve kışa kadar bu artışlar devam edecek. Çünkü piyasaya sıfır araç girişi olmuyor. Sıfır araçları beklemek istemeyen insanlarda işini çözmek için ikinci ele sürekli talep ediyor. Bundan dolayı fiyat artışı da bir müddet daha devam edecek" şeklinde konuştu.