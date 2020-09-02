ÖSYM Başkanı Aygün, KPSS'deki koronavirüs tedbirlerini açıkladıMHP lideri Bahçeli'den idam ve Doğu Akdeniz açıklamasıAtatürk'e hakaret eden şahıs sosyal medyayı ayağa kaldırdı!Rekor sıcaklar geliyor: Son 90 yılın en sıcak eylülüTartıştığı 4 aylık hamile eşini katlettiGalatasaray - Hatayspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?2 Eylül koronavirüs tablosu|Vaka sayısı kaç oldu bugün Türkiye?Meryem Uzerli ikinci kez anne oluyor!Barış Atay'a bu yüzden saldırmışlar! İşte nedeni: Yol verme nedeniyle tartıştıkİmamın koronavirüs cezasından öldüğü iddialarına kaymakamlıktan yanıt
İstanbul30 °C
  1. HABERLER
  2. EKONOMİ
  3. ÖTV zammı ikinci el araç fiyatlarını daha da arttırdı

ÖTV zammı ikinci el araç fiyatlarını daha da arttırdı

Cumhurbaşkanlığı kararıyla otomobil satışındaki Özel Tüketim Vergisi'ne (ÖTV) gelen zammın ardından halihazırda yüksek olan ikinci el otomobillerin fiyatı daha da arttı.

ÖTV zammı ikinci el araç fiyatlarını daha da arttırdı

Resmi Gazete'de yayınlanan düzenlemeyle ÖTV'de yeni oranlar yürürlüğe girdi. Cari açığa olumsuz etki eden otomobil ithalatının azaltılması, yerli üreticinin desteklenmesi için ÖTV oranı artırıldı. Yapılan ÖTV zammı, ikinci el araç fiyatlarına da yansıdı. Vatandaşlar ikinci el arabalara yönelirken, ikinci el pazarında fiyatlar yükseldi.

PİYASA ARTIŞA GEÇTİ

Otomobil fiyatlarına gelen ÖTV zammı hakkında değerlendirmelerde bulunan Platin Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Saral Dalyan, "ÖTV zammı ile birlikte ikinci el otomobil piyasası artışa geçti. Sıfır araçlara olan zamlarla ve ÖTV artışıyla vatandaşımız ikinci el otomobiline zam yaptı. Otomotiv sektörüne direkt etki etti. ÖTV artışı hem sıfır araçlara hem de ikinci el araçlara yansıdı. Pandemi başlangıcında araç fiyatları çok arttı. Herkes otomobil almak istedi. Sıfır araç azaldı. Bu en son gelen ÖTV zammı ile fiyatlar oldukça arttı. Zam öncesinden 1 hafta önce sattığı otomobili vatandaş zamlar dolayısıyla yerine koyamıyor. Aracımın değeri arttı diye sevinenler de oluyor. Ben bu fiyatların yeniden düşeceğini düşünmüyorum. Zamanla bizim bu fiyatlara alışacağımızı düşünüyorum" dedi.

Tayfun Altuntaş
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT