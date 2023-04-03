Oumar Kamara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oumar Kamara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oumar Kamara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Oumar Kamara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Oumar Kamara 29 Aralık 2003 tarihinde Pikine şehrinde doğmuştur. Fransa,Senegal uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Oumar Kamara Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BS Group - BS Law yapmaktadır. Oumar Kamara, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
RC Lens B futbol takımında oynamaktadır. RC Lens B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Oumar Kamara'nin RC Lens B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Oumar Kamara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Oumar Kamara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında RC Lens U19
1 Temmuz 2021 yılında RC Lens B
Oumar Kamara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Oumar Kamara şuan RC Lens B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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