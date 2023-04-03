Oumar Kamara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oumar Kamara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Oumar Kamara kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Oumar Kamara ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.