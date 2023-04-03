Oussama Ait El Asri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oussama Ait El Asri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oussama Ait El Asri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Oussama Ait El Asri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Oussama Ait El Asri 10 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Oussama Ait El Asri Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FUS Rabat Reserve futbol takımında oynamaktadır. FUS Rabat Reserve takımına - tarihinde katılmıştır. Oussama Ait El Asri'nin FUS Rabat Reserve ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Oussama Ait El Asri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Oussama Ait El Asri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Oussama Ait El Asri şuan FUS Rabat Reserve takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Oussama Ait El Asri Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Fas U17 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.
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