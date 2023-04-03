Oussama Dahr kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oussama Dahr Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Oussama Dahr kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Oussama Dahr ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.