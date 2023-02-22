Ousseynou Ba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ousseynou Ba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ousseynou Ba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ousseynou Ba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ousseynou Ba 11 Kasım 1995 tarihinde Dakar şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Senegal uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ousseynou Ba Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Playeleven yapmaktadır. Ousseynou Ba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olimpiakos Pire futbol takımında oynamaktadır. Olimpiakos Pire takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Ousseynou Ba'nin Olimpiakos Pire ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ousseynou Ba Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/usheynu_ba/

Ousseynou Ba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ousseynou Ba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ousseynou Ba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ousseynou Ba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Ajaccio

1 Ocak 2019 yılında Olimpiakos

2 Ocak 2019 yılında Ajaccio

30 Haziran 2019 yılında Olimpiakos

Ousseynou Ba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ousseynou Ba şuan Olimpiakos Pire takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ousseynou Ba Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CNEPS Excellence

Senegal takımında 14 numaralı formasıyla 9 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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