Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu) Maaşı Ne Kadar? 2021 Overlok Makinesi Operatörü Maaşları, İş İlanları

Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu) görev tanımı nedir, ne iş yapar, Overlok Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Overlok Makinesi Operatörü, konfeksiyon ürünleri imalatında makine ve yardımcı aletler kullanarak parçaları birleştirme, sağlamlaştırma becerisine sahip nitelikli kişidir.

Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu) Maaşı Ne Kadar? 2021 Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu) Maaşları

Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu) maaşı ortalama aylık 3.000 - TL’dir. En düşük maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Overlok Makinesi Operatörü Olmak İçin Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

İlköğretim mezunu olmanız yeterlidir.

Overlok Makinesi Operatörü Ne İş Yapar?

Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Makinenin temizliğini yapmak,

b) Makineye iğne, iplik takmak,

c) Makine dikiş ayarlarını yapmak,

d) Overlok bıçağını takmak/ değiştirmek,

e) Kumaş ve malzemeyi kontrol etmek ,

f) Overlok çekilecek işi meto (sıralama)ya göre kontrol etmek,

g) Meto (sıralama)ya göre overlok çekmek,

h) Malzemeyi ve yapılan işi belli aralıklarla kontrol etmek,

i) Anten (bobin taşıyıcı) sistemini kontrol etmek,

j) Tansiyon (iplik gerginliği) kontrolü yapmak,

k) Kumaş ve işlem değişikliklerinde iplik ve dikiş ayarlarını kontrol etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Meslek Ana Grubu :

Tesis ve makine operatörleri ve montajcılar ana grupta yer alır.

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit tesis ve makine operatörleri alt ana gruptadır.

Meslek Grubu :

Tekstil, kürk ve deri ürünleri makine operatörleri meslek grubundadır.

Türk Meslekler sözlüğünde Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu) mesleğinin meslek kodu 8153.09 olarak belirlenmiştir

YORUM KAT: Yukarıdaki Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu) maaşlarına ek sizlerde Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu) mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.