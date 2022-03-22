Ovogon ne demek, TDK'ya göre Ovogon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ovogon ne demek? Ovogon TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ovogon kelimesi. Peki ovogon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ovogon nedir, ovogon kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

OVOGON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ovogon kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Ovogon kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre ovogon kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Su yosunu, mantar gibi ilkel bitkilerde dişi cinslik hücresi



OVOGON KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- ovogon dağarcığı

