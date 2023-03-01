Owen Moxon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Owen Moxon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Owen Moxon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Owen Moxon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Owen Moxon 17 Ocak 1998 tarihinde Carlisle şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Owen Moxon Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Owen Moxon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Carlisle United futbol takımında oynamaktadır. Carlisle United takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Owen Moxon'nin Carlisle United ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Owen Moxon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Owen Moxon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Owen Moxon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Owen Moxon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında QotS U20

1 Temmuz 2015 yılında Queen o. t. S.

30 Ocak 2017 yılında Gretna

15 Mayıs 2017 yılında Queen o. t. S.

1 Temmuz 2017 yılında Annan Athletic FC

1 Temmuz 2022 yılında Carlisle United

Owen Moxon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Owen Moxon şuan Carlisle United takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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