Owen Windsor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Owen Windsor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Owen Windsor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Owen Windsor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Owen Windsor 17 Eylül 2001 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Owen James Windsor şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Owen Windsor Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eyeconic Sports Management Ltd yapmaktadır. Owen Windsor, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Chippenham Town futbol takımında oynamaktadır. Chippenham Town takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Owen Windsor'nin Chippenham Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Owen Windsor Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://www.instagram.com/owenwindsor/
Owen Windsor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Owen Windsor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında West Brom U18
7 Eylül 2019 yılında Cirencester
7 Ekim 2019 yılında West Brom U18
25 Kasım 2019 yılında Taunton Town
25 Ocak 2020 yılında West Brom U18
1 Temmuz 2020 yılında West Brom U21
8 Ekim 2020 yılında Grimsby Town
20 Aralık 2020 yılında West Brom U21
5 Ocak 2021 yılında Newport County
31 Ocak 2021 yılında West Brom U21
31 Ocak 2022 yılında Carlisle United
31 Mayıs 2022 yılında West Brom U21
1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz
3 Şubat 2023 yılında Chippenham
Owen Windsor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Owen Windsor şuan Chippenham Town takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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