Owugha Tonyemiete kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Owugha Tonyemiete Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Owugha Tonyemiete adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Owugha Tonyemiete Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Owugha Tonyemiete {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Owugha Tonyemiete Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bayelsa United futbol takımında oynamaktadır. Bayelsa United takımına - tarihinde katılmıştır. Owugha Tonyemiete'nin Bayelsa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Owugha Tonyemiete Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Owugha Tonyemiete Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Owugha Tonyemiete şuan Bayelsa United takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.
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