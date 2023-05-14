CANLI! Sandıklar açılmaya başlandı! İşte 2023 Türkiye geneli ilk seçim sonuçları!

Türkiye tarihinin seçimlerinden birini yaşıyor, bu gün tüm ülke genelinde yapılan seçimlerde oy verme işlemlerinin sona erdi. Hangi aday öde diye seçim sonuçlarını merak etmeye başladı. Türkiye geneli ilk seçim sonuçları gelmeye başladı. İşte Türkiye geneli ilk seçim sonuçları.

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CANLI! Sandıklar açılmaya başlandı! İşte 2023 Türkiye geneli ilk seçim sonuçları!

Türkiye'de 64 milyon 113 bin 941 kişi bu gün sandık başına giderek cumhurbaşkanlığı ve 28. Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekilliği seçimleri için sandık başına gitti. 17:00'de sona eren oy verme işleminin ardından, sandıklar kapandı ve oy sayım işlemlerine geçildi.

Milletin heyecanla beklediği seçim sonuçları ile ilgili Türkiye geneli ilk seçim sonuçları geldi. Hangi aday önde diye merak edilmeye başlandı. İşte Türkiye geneli gelen ilk seçim sonuçları.

2023 TÜRKİYE GENELİ İLK SEÇİM SONUÇLARI (CUMHURBAŞKANLIĞI TÜRKİYE GENELİ)

1. Aday
2. Aday
3. Aday
4. Aday

CANLI TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2023 TÜRKİYE GENELİ İLK SEÇİM SONUÇLARI (MİLLETVEKİLİ TÜRKİYE GENELİ)

1. Parti
2. Parti
3. Parti
4. Parti

CANLI TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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2018 SEÇİM SONUÇLARI (CUMHURBAŞKANLIĞI TÜRKİYE GENELİ)

2018 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Türkiye genelinde Erdoğan %52.38, CHP'nin adayı Muharrem İnce %30,79 almıştı.

Diğer partilerin adayları ise şu şekilde oy oranı almıştı;

SELAHATTİN DEMİRTAŞ
%8.32
4.039.442

MERAL AKŞENER
%7.42
3.604.384

TEMEL KARAMOLLAOĞLU
%0.90
435.006

DOĞU PERİNÇEK
%0.20
95.923

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