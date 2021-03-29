OYAK, Sagra'yı bünyesine katarak ihracatını genişletmeyi planlıyor

OYAK, sürdürülebilir büyüme planlarına gıda sektörünü de dahil etti. 1936'da Ordu'da kurulan Sagra ile beraber Tadelle, Sarelle ve Gol markalarını OYAK Grup Şirketleri bünyesine kattı. Pandemi döneminde değeri en çok artan sektörlerden biri olan gıda sektöründeki bu hamle ses getirdi.

"BU SEKTÖRLERİN KRİZ DÖNEMİNDE ETKİLENMEDİĞİNİ GÖRDÜK"

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem şirketin yenilikçi hareketler sergilediğini belirterek, “Covid-19 salgını ile dünyada tarım ve gıda sektörünün önemi daha da arttı. Döngüsel olmayan bu sektörlerin kriz dönemlerinde etkilenmediğini görmüş olduk. Tarım sektöründe ciddi yatırımlarımız bulunuyor. Bu hamlemizle, stratejik öneme sahip gıda sektöründe de OYAK’ın kararlılığını ve yenilikçi bakış açısını gösterme fırsatına kavuştuk. 2018’de Dünya Gıda Örgütü (FAO)’un verilerine göre dünya fındık üretim alanlarının %75’i Türkiye’de bulunurken, yine aynı raporda fındık üretiminin ancak %60’ını Türkiye karşılamakta olduğunu görüyoruz. Bu alanda Ar-Ge gücümüzü kullanarak verimliliği artırmayı ve bu sektörü büyütmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

"ÖNEMLİ HACME ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ"

Markayı ileri taşımayı hedeflediğini ifade eden Erdem, “OYAK’ın gücü ile Sagra’nın 85 yıllık bilgi birikimi ve tecrübesini bir araya getirerek markayı daha da ileriye taşımayı, pazardaki fırsatları değerlendirerek ürün çeşitliliğini arttırmayı ve özellikle gıda ihracatında önemli bir hacme ulaşmayı hedefliyoruz.” dedi.

GIDA SEKTÖRÜ DEĞERİ KATLANARAK ARTABİLİR

Gıda sektörü dünya çapında önde gelen sektörün arasında yer alıyor. Pandemiyle değeri daha da anlaşılan gıda sektörü hakkında dünya gıda devleri, değerinin birkaç katına ulaşacağını düşünüyor.

Türkiye’nin 2023 yılı hedefleri arasında 40 milyar lira tarım ve gıda ihracatı yer alıyor. 2020 yılında Türkiye'de gıda sektörü yüzde 25 büyüyerek 122,7 milyar liraya ulaştı. Bu sektörde en fazla payı içecekler alırken onu atıştırmalıklar takip ediyor.

OYAK grubu da Sagra’daki ürün gamını tüm atıştırmalık pazarına genişletmeyi amaçlıyor. Türkiye’de şu anda 27,5 milyar lira büyüklüğü olan atıştırmalık pazarının hem ihracat hem de iç pazarda büyüme potansiyelinin yüksek olduğu belirtiliyor.

TÜRKİYE, FINDIK ÜRETİMİ VE İHRACATINDA DÜNYA LİDER

Sagra’nın çuvaldan çıkararak işlediği fındıkta Türkiye, dünyada bir numara olarak yer alıyor. Dünya Gıda Örgütü (FAO)’un 2018 yılı verilerine göre dünyada fındık üretimi 1 milyon tona ulaşırken bu üretimin yüzde 60'ını Türkiye karşılıyor. FAO verilerine göre 2019 yılında dünya fındık ihracatının yüzde 68’ini Türkiye gerçekleştirilmiş. 2020 yılı koronavirüs salgınına rağmen Türkiye'nin fındık ihracatı 1,9 milyar dolara ulaştı.