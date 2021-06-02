1982 yılında kurulmuş olup, sermaye piyasalarında Geniş Yetkili Aracı Kurum olarak bireysel ve kurumsal, ulusal ve uluslararası müşterilerine sermaye piyasası araçlarında işlem aracılığı, portföy aracılığı, aracılık yüklenimi suretiyle halka arza aracılık, sınırlı saklama hizmeti, kurumsal finansman, finansal danışmanlık, gerçek ve tüzel kişiler için yatırım danışmanlığı ve bireysel portföy yöneticiliği hizmetleri veren Oyak Yatırım halka arz oluyor. Peki Oyak Yatırım halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? | Oyak Yatırım halka arz hisse senedi, borsa kodu, kaç lot verir?

OYAK YATIRIM HALKA ARZ HANGİ BANKALAR?

Son yıllarda banka iştiraki olmayan aracı kurumlar içinde özel sektör tahvil ihraçlarında (kira sertifikası) birincilik elde ederek ödüllere layık görülen OYAK Yatırım, aracı kurumlar içinde araştırma kapsamında en fazla şirketi inceleyen kurumlar arasında yer alıyor.

Taahhütlü İşlemler Pazarında işlem yapan ilk aracı kurum olmakla birlikte bu pazarda lider konumda bulunan OYAK Yatırım, yurtdışı hisse işlemlerinde aracılık faaliyeti gösteren az sayıdaki aracı kurumlardan da biri olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

Oyak Yatırım'ın halka arzına öncülük edecek firma İş Yatırım ve Oyak Yatırım olarak belirlendi.

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ

AK Yatırım Menkul Değerler AŞ

Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler AŞ

Alnus Yatırım Menkul Değerler AŞ

Alternatif Yatırım Menkul Değerler AŞ

Anadolu Yatırım Menkul Değerler AŞ

ATA Yatırım Menkul Değerler AŞ

Deniz Yatırım Menkul Değerler AŞ

Dinamik Yatırım Menkul Değerler AŞ

Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ

Global Yatırım Menkul Değerler AŞ

Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ

ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler AŞ

ING Yatırım Menkul Değerler AŞ

INVESTAZ Yatırım Menkul Değerler AŞ

INFO Yatırım Menkul Değerler AŞ

Integral Yatırım Menkul Değerler AŞ

Merbaş Yatırım Menkul Değerler AŞ

MEKSA Yatırım Menkul Değerler AŞ

Oyak Yatırım Menkul Değerler AŞ

Piramit Yatırım Menkul Değerler AŞ

QNB Finans Yatırım Menkul Değerler AŞ

Şeker Yatırım Menkul Değerler AŞ

Tacirler Yatırım Menkul Değerler AŞ

TERA Menkul Değerler AŞ

Ünlü Menkul Değerler AŞ

Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ

Yapı Kredi Menkul Değerler AŞ

Ziraat Yatırım Menkul Değerler AŞ

OYAK YATIRIM HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

3 iş günü süre ile (2 - 3 - 4 Haziran) talep toplama işlemi gerçekleştirilecek.

Yurtiçi Bireysel: Eşit Dağıtım

Yurtiçi Kurumsal: İhraççı ve Konsorsiyum Lideri karar verecek.

Yurtdışı Kurumsal: İhraççı ve Konsorsiyum Lideri karar verecek.

OYAK YATIRIM HALKA ARZ HİSSE SENEDİ

Oyak Yatırım, 18,65 TL sabit fiyat ile talep toplayacak.

1 TL nominal değerli hisse için 18,65 TL fiyattan talep toplanacak olan halka arzda, sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla toplam 28.2 milyon TL nominal değerli payın satılması planlanıyor. Fazla talep gelmesi halinde OYAK'ın sahip olduğu 4,7 milyon TL nominal değerli payların da ek satış kapsamında halka arza konu edilmesi ile halka arzın toplam büyüklüğünün 32,9 milyon TL'ye ulaşması bekleniyor.

Yapılan açıklamada, OYAK Yatırım'ın, hızlı bir büyüme trendi yakalayarak son 4 yılda karını 8 katına çıkarttığı, 2020 yılında 141 milyon TL net kara ulaştığı belirtildi. Şirketin çıkarılmış sermayesinin 88 milyon 330 bin TL'den 94 milyon TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 5 milyon 670 bin TL nominal değerli paylar ile mevcut pay sahibi OYAK'ın 22 milyon 530 bin TL nominal değerli payları halka arz edilecek.

Yüzde 19,2 Iskonto ile halka arz olacak.

OYAK YATIRIM HALKA ARZ BORSA KODU

Oyak Yatırım halka arzında borsa işlem kodu #OYYAT olarak belirlendi.

KOD: #OYYAT

OYAK YATIRIM HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Oyak Yatırım'ın halka arzında, fiyat istikrarı sağlamaya yönelik işlem planlanmaktadır. 30 iş günü süre ile Oyak Yatırım'ın yetkilileri tarafından belirlenecek olan fiyat istikrarı için garanti verilmiyor.

Blokaj Yöntemi ile Talep:

Bazı fonlar, TL DİBS, EUROBOND, Özel Sektör Borçlanma Araçları, BİST30 Hisseleri, Dolar, Euro, Sterlin, Vadeli Mevduat (döviz), Vadeli Mevduat (TL)

Dağıtım Oranları:

Yurtiçi Bireysel ___ %35

Yurtiçi Kurumsal ___ %35

Yurtdışı Kurumsal ___ %30

Önemli Bilgilendirme:

Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu sayfada yazılanlar sadece kişisel görüşlerdir. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle bu sayfada yer alan bilgi ve yazılara dayanarak yatırım yapılmamalıdır.