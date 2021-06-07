1982 yılında kurularak Türkiye'nin 11 ilindeki 13 şubesiyle 39 yıldır müşterilerine en kaliteli hizmeti sunan Oyak Yatırım'ın halka arz süreci sonuçlandı. Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yaptığı halka arz başvurusunun onaylanmasının ardından 2-3-4 Haziran tarihlerinde talep toplayan şirket, sonuçları duyurdu. Peki Oyak Yatırım halka arz sonuçları | Oyak Yatırım borsada ne zaman işlem görecek? İşte tüm detaylar...

OYAK YATIRIM HALKA ARZ SONUÇLARI

2-3-4 Haziran tarihleri arasında talep toplama işlemi tamamlanan Oyak Yatırım Menkul Değerler AŞ, paylarının mevcut halka arzında 18,65 TL fiyat belirledi. Halka arzın büyüklüğü 525.930.000 TL olurken ek satış hakkı ise kullanılmadı.

OYAK Yatırım’ın sermayesinin 88.330.000 TL’den 94.000.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 5.670.000 TL nominal değerli pay ve mevcut ortaklardan Ordu Yardımlaşma Kurumu’nun sahip olduğu 22.530.000 TL nominal değerli pay olmak üzere toplam 28.200.000 TL nominal değerli pay halka arz edilmiş ve tamamı satılmıştır.

Halka arzda toplam 50.834 yatırımcıdan halka arz edilen 28.200.000 TL nominal değerli payların 2,1 katına denk gelen 58.031.418 TL nominal değerli dağıtıma konu pay talebi geldi.

Toplam halka arzın %30 oranında 8.460.000 TL nominal değere karşılık gelen Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara yapılan tahsisat içerisinde, toplam tahsisatın %20’sine karşılık gelen 1.692.000 TL nominal bedelli paylar Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı tahsisatına kaydırılmıştır.

Gerçekleşen dağıtım sonucunda toplam 28.200.000 TL nominal değerli ve nihai halka arz büyüklüğünün %35’ine denk gelen paylar Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar’a, %41’ine denk gelen paylar Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar’a ve %24’üne denk gelen paylar Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar’a dağıtılmıştır.

Kaynak: Paraajansı

OYAK YATIRIM BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (OYAK Yatırım) borsada işlem göreceği tarih, yetkililer tarafından henüz açıklanmadı. Oyak Yatırım'ın borsada ne zaman işlem göreceği bildirildiğinde haberimiz güncellenecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

OYAK YATIRIM HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Yurtiçi Bireysel: Eşit Dağıtım

Yurtiçi Kurumsal: İhraççı ve Konsorsiyum Lideri karar verecek.

Yurtdışı Kurumsal: İhraççı ve Konsorsiyum Lideri karar verecek.

OYAK YATIRIM HALKA ARZ BORSA KODU

Oyak Yatırım halka arzında borsa işlem kodu #OYYAT olarak belirlendi.

KOD: #OYYAT

Önemli Bilgilendirme:

Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu sayfada yazılanlar sadece kişisel görüşlerdir. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle bu sayfada yer alan bilgi ve yazılara dayanarak yatırım yapılmamalıdır.

OYAK YATIRIM HAKKINDA

1982 yılında Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun iştiraki olarak kurulan OYAK Yatırım, sektörde adını güven, kalite, güç ve prestijle özdeşleştirerek hem kurumsal hem bireysel müşterilere hizmet vermektedir. İstikrarlı pazar payı, yaygın satış ve dağıtım ağı, güçlü yerel müşteri portföyü, kurumsal finansman anlaşmalarında inovatif ve yaratıcı tavrı, uluslararası yatırım bankaları ile iyi ilişkileri, güçlü mali yapısı, sektörel deneyiminin yaygınlığı ve geçmiş tecrübeleri ve profesyonel alanda liderliği ile OYAK YATIRIM, Türkiye’nin 11 iline yayılmış 13 şubesiyle, sayıları 190,000 civarında bireysel ve kurumsal, ulusal ve uluslararası müşterilerine sermaye piyasası araçlarında aracılık, kurumsal finansman, finansal danışmanlık, yatırım danışmanlığı hizmetleri sunmaktadır.

SPK Lisanslı uzman kadrosu ile tüm menkul kıymetler piyasalarında faaliyet gösteren OYAK YATIRIM, Ocak 2015 itibariyle SPK tarafından en çok faaliyet iznine sahip “Geniş Yetkili Aracı Kurum” olarak yetkilendirilmiş ilk aracı kuruluşlardan biridir.

Yatırımlarının yönü hakkında müşterilerimize geniş bir perspektifte bilgi akışı sağlayan, sermaye piyasası araçları ve diğer yatırım fırsatları hakkında analiz, tahmin ve tavsiyeler sunmakta olan OYAK YATIRIM Araştırma Ekibi kendi alanında, aracı kurumlar arasında en geniş araştırma hizmeti veren ekiplerden biridir.

OYAK YATIRIM Kurumsal Finansman Ekibi; finans sektörü, sigortacılık, enerji, telekomünikasyon, gıda, gübre, maden, liman, gayrimenkul, perakende, medya, demir-çelik, çimento, lojistik, kimya gibi çok çeşitli sektörlerdeki deneyimi ile sunduğu finansal danışmanlık hizmetini şirketlerin stratejik hedeflerin en iyi şekilde anlaşılması ve iş fırsatlarının değerlendirilmesi, karşılaşabilecekleri risklerin tanımlanması, minimize edilmesi, şirket değerini maksimize etmeye yönelik stratejik adımların belirlenmesi, uygulanması, uzun vadeli iletişim ve güçlü müşteri yaklaşımıyla vermektedir.