Öykü Çelik, paylaşımıyla tepkileri topladı!

Ardı arkası kesilmeyen parti haberlerinden bir yenisi eklendi. Parti tufanına katılanlardan biri de ünlü oyuncu Öykü Çelik oldu. Paniğe kapılıp test yaptıran oyuncu, sonucun negatif çıkması üzerine sosyal medya hesabından yazdıklarıyla tepkilerin odağı oldu.

LİNÇLERE DAYANAMADI, PAYLAŞIMLARINI SİLDİ

Öykü Çelik, geçtiğimiz hafta yasak olmasına rağmen tüm uyarıları hiçe sayıp üst üste iki partiye katılmıştı. 33 yaşındaki oyuncu, birkaç gün sonra tedirgin olup Kovid- 19 testi yaptırdı. Takvim gazetesinin haberine göre; korona virüs test sonucu negatif çıkan Çelik, sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşımlarda bulundu.

Ünlü oyuncu, "Linçseverler olarak herkes vicdanıyla uyusun. Etrafınızda Covid olanlara bakın; sadece restoranlara müzik dinlemeye gidenler mi, yoksa toplu taşıma kullanmak zorunda olanlar mı?" ifadelerini kullandı. Öykü Çelik, "Ekmek parası için dışarıya çıkmak zorunda olanlarla kendini nasıl kıyaslarsın?" şeklindeki eleştiriler üzerine yazdıklarını sildi.