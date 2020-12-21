Öykü Çelik ve sevgilisi sokağa çıkma yasağında yine sokaklardaydı!

"Mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı olur mu? Ben diz altında etekle büyümüş kızım." sözleriyle oldukça tepki çeken oyuncu Öykü Çelik sevgilisi İsmail Berhan ile yasak dinlemiyor.

Geçen hafta sonu özel izinle sokağa çıkma yasağından muaf olan Öykü Çelik ve sevgilisi İsmail Berhan, bu hafta sonu da dışardaydı.

Milyonluk araçları ile Bebek-İstinye hattında turlayan sevgililer gazetecileri fark edince kısa süreli bir panik yaşadı.

Çelik, kısa süre önce iş insanı İsmail Berhan ile kameralara yakalanmasının ardından aşkını ilan etti ve bir arkadaşının yayınladığı fotoğrafı kendi sayfasında yer vererek, sevgilisi ile çekilen pozuna kalp emojisi koydu.