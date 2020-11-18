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  3. Öykü Gürman ile Günün Yemeği 18 Kasım Çarşamba neden yok? Bitti mi?

Öykü Gürman ile Günün Yemeği 18 Kasım Çarşamba neden yok? Bitti mi?

Çarşamba günü yayın akışında olmaması dolayısıyla araştırılmaya başlandı. Peki, Öykü Gürman ile Günün Yemeği 18 Kasım Çarşamba neden yok? Bitti mi? İşte, konuyla ilgili detaylar.

Öykü Gürman ile Günün Yemeği 18 Kasım Çarşamba neden yok? Bitti mi?

Öykü Gürman ile Günün Yemeği bugün yeni bölümü ile ekrana gelmemesi nedeniyle vatandaşlar tarafından araştırma  konusu oldu. Geçtiğimiz Cuma günü 25. bölümü ile ekrana gelen Öykü Gürman ile Günün Yemeği, yeni bölümü ile ekranlara gelmedi. Peki, Öykü Gürman ile Günün Yemeği neden yok, bitti mi? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

ÖYKÜ GÜRMAN İLE GÜNÜN YEMEĞİ NEDEN YOK, BİTTİ Mİ?

Başarılı şarkıcı ve oyuncu Öykü Gürman'ın sunuculuğunu üstlendiği Öykü Gürman ile Günün Yemeği, Show TV'de seyircisiyle buluşuyor. Bir süre önce Show Tv'de yemek programıyla izleyici karşısına çıkan Gürman, bu alanda da büyük başarı yakaladı. Hafta içi her gün birbirinden lezzetli tarifler ve farklı içerikleriyle popüler programlar arasında yer almaya başlamıştı.

Hafta içi her gün 12.45'de yayımlanan Öykü Gürman ile Günün Yemeği programı, 16 Kasım Pazartesi günü 26. yeni bölüm ile ekrana gelmedi, Bunun yerine yayın akışında Kalp Atışı dizsinin tekrar bölümleri ekranlara getirildi. Gelişmenin ardından 'Öykü Gürman ile Günün Yemeği bitti mi? Neden yok' soruları araştırılmaya başladı. Programın bittiğine yönelik kanal yetkililerinden ve sunucu Öykü Gürman'dan hala bir açıklama gelmedi. 

Öykü Gürman ile Günün Yemeği 19 Kasım Perşembe neden yok? Bitti mi?

SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Öykü Gürman ile Günün Yemeği 25. yani son yayınlanan bölümünde konuğu Hediye Tepehan ile birlikte şu yemekleri yaptılar:

*Ay Poğaça

*Havuçlu Rulo Salata

*Gelin Bohçası

*Simit Böreği

Öykü Gürman ile Günün Yemeği 19 Kasım Perşembe neden yok? Bitti mi?

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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