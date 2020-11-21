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Öykü Gürman'dan babası hakkında şok sözler: "Babam ateistti"

Şarkıcı ve oyuncu Öykü Gürman, BloombergHT'de yayınlanan Aslı Safak'la İşin Aslı programına katıldı. Babasının ateist olduğunu ifade eden Gürman, "İnançsız birinin merhametli ve vicdanlı olabileceğine inanmıyorum" dedi. GÜrman'ın bu sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Öykü Gürman'dan babası hakkında şok sözler: "Babam ateistti"

BloombergHT'de yayınlanan Aslı Safak'la İşin Aslı programına katılan ünlü oyuncu ve şarkıcı Öykü Gürman Aslı Şafak ile samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

Öykü Gürman'dan babası hakkında şok sözler: "Babam ateistti"

Gürman'ın babası ile ilgili anlattıkları ise programa damgasını vurdu. 

38 yaşındaki şarkıcı, merhamet ve vicdandan başka hiçbir şey için yaşamayacağının altını çizerek, "İnançsız birinin merhametli ve vicdanlı olabileceğine inanmıyorum. İnançsızlık egoizm ve bencillik getirir." dedi.

Öykü Gürman'dan babası hakkında şok sözler: "Babam ateistti"

Anne ve babasının birbirinden farklı olduğunu ifade eden Öykü Gürman, Aslı Şafak’ın “Yakınınızda inançlı olmayan biri var mı?” sorusuna “Babam ateistti” cevabını verdi.

Aslı Şafak’ın “Babanız tarafından sevildiniz m?” sorusundan sonra Gürman'ın gözleri doldu. Konuşurken boğazı düğümlenen Gürman, “Babam beni kendine göre sevdi. Duygusallığımı eleştirdi. Kimse bir insanın gözyaşının hesabını soramaz. Ayrılık burada başlar” diye konuştu.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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