Netflix'in Bir Başkadır dizisindeki 'Meryem' karakteriyle oldukça başarılı bir performans sergileyen Öykü Karayel, ikiz kardeşi Ezgi Karayel ile birlikte magazin gündeminin en tepesinde yer alıyor. Öykü Karayel'e oldukça benzeyen Ezgi Karayel, magazinciler tarafından sürekli kardeşi Öykü Karayel zannediliyor. Bu duruma isyan eden Ezgi Karayel, 'Ben Öykü değilim, çekmeyin' diyerek isyan etti. Peki, Öykü Karayel'in ikizi Ezgi Karayel kimdir, kaç yaşında, nereli? Ezgi Karayel ne iş yapıyor? İşte detaylar...

EZGİ KARAYEL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ? NE İŞ YAPIYOR?

20 Ağustos 1990 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ezgi Karayel, 30 yaşındadır. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olan Ezgi Karayel, 2018 Koza Genç Moda Tasarımcıları yarışmasında birincilik kazanarak moda tasarımcılığı konusunda başarısını kanıtladı. Ezgi Karayel'in InStyle dergisine verdiği röportajda, İngiltere’deki moda okullarının master programlarına başvurmak için hazırlandığı da belirtiliyor. Ezgi Karayel'in mesleği ise moda tasarımcılığıdır.

'BEN ÖYKÜ DEĞİLİM, KIZ KARDEŞİYİM'

Cihangir'de vatandaşların fotoğraf çektirme isteklerini geri çeviren Karayel "Ben Öykü değilim, kız kardeşiyim" açıklamasını yaptı. Karayel, kendisini bekleyen habercilere de, "Boşuna beklemeyin, Öykü değilim ben" dedi.