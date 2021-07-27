Bir dönem çıkış yapan 22 yaşındaki şarkıcı Çağatay Akman'ın sevgilisi Öykü Uslu'ya şiddet uygulaması ve görüntülerin ifşa olması gündeme bomba gibi düşmüştü. Bunun üzerine Akman'ın sevgilisi, Öykü Uslu'nun kim olduğu merak edildi. Biz de haberimizde Öykü Uslu kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı? Instagram adresi ne? sorularının yanıtına yer verdik. İşte detaylar...

ÖYKÜ USLU KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Gece Gölgenin Rahatına Bak şarkısıyla bir anda yıldızı parlayan şarkıcı Çağatay Akman'ın sevgilisi olduğu ortaya çıkan Öykü Uslu merak konusu oldu.

Arkadaşlarıyla birlikte eski sevgilisi Öykü Uslu'nun Cihangir'deki evinin önüne giden Çağatay Akman . Zile basarak genç kadını aşağı çağırarak şiddet uyguladığı görüntüleri ortaya çıktı.

Cihangir'de yaşamını sürdüren Öykü Uslu, Çağatay Akman'ın eski sevgilisidir. Mesleği oyuncu olan Öykü Uslu'nun İnstagram'da toplamda 2297 takipçisi bulunmaktadır.

İNSTAGRAM ADRESİ NE?

İnstagram adresi "oykuuusluu" şeklindedir.