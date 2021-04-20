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  3. Oynadığı tabanca bir anda patladı! 8 yaşındaki kız başından vuruldu!

Oynadığı tabanca bir anda patladı! 8 yaşındaki kız başından vuruldu!

Adana'da 8 yaşındaki kız çocuğu evde yalnız iken tabanca ile oynamaya başladı. Oynadığı tabancanın bir anda patlaması üzerine 8 yaşındaki Medine, başından vurularak hastanelik oldu. Medine'nin hayati riski devam ediyor...

Oynadığı tabanca bir anda patladı! 8 yaşındaki kız başından vuruldu!

İddiaya göre olay, Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesinde meydana geldi. 8 yaşındaki Medine Güçlü, evde yalnız iken tabanca ile oynamaya başladı. Oynadığı tabancanın bir anda patlaması kız çocuğunun başından yaralanmasına neden oldu.

KIZINI KANLAR İÇİNDE BULDU

Sesleri duyan anne Gül hemen eve çıktı ve kızını yerde kanlar içinde buldu. Annenin çığlıkları üzerine olay yerine çevredekiler yetişerek küçük kızı Yüreğir Devlet Hastanesine götürdü. Hastanede kız çocuğuna ilk müdahale yapıldıktan sonra Adana Şehir Hastanesine gönderildi. 8 yaşındaki Medine'nin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Olaydan sonra kaçırılan tabanca polis tarafından bulundu. Olayın kaza olup olmadığını tespit etmek için polis, birçok kişinin ifadesini aldı. Küçük Medine'nin annesi hastane önünde sinir krizi geçirdi.

(İHA)

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