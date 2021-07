Oyun tutkunlarına Battlefield müjdesi! Ücretsiz olarak dağıtılacak

Oyun tutkunlarının heyecanla beklediği ve yüzleri güldüren ücretsiz oyunlarda yeni bir sürpriz yaşandı. Yeni Amazon Prime Gaming programı kapsamında Battlefield 1 ve Battlefield V ücretsiz dağıtılacak.

EK ÜCRET ÖDEMEDEN OYUN İMKANI

Birinci Dünya Savaşı temalı oyun, iki hafta süreyle ek bir ücret ödemeden Amazon Prime Gaming servisinden indirilebilecek. Oyun kütüphaneye eklenmesi durumunda kalıcı olarak, kullanıcılara ait olacak. Oyunu düzenli olarak oynamak isteyenlerin kütüphane eklemesi yapması gerekiyor.

ABONELERE HER AY ÜCRETSİZ OYUN HEDİYESİ

Bildiğiniz gibi Amazon Prime Gaming servisi üzerinden her ay abonelere ücretsiz olarak oyun sunulan bir program mevcut ve bu ayın başlamasıyla, Portal Dogs, RAD, The Secret Mokey Island: Special Edition, Automacheft, Batman - The Enemy Within, The Wanderer: Frankestein’s Creater ve Tales of the Neon Sea olmak üzere yedi adet oyunu ek bir ücret ödemeden indirebilmeniz mümkün oluyor.

Geçtiğimiz günlerde Tom Henderson, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Battlefield 1 oyununun ücretsiz olarak dağıtılacağına dair bir söylemde bulunmuştu. Detay paylaşılmayan açıklamada, ücretsiz oyunun hangi platformlarda olduğuna dair bir detay bilgisi paylaşılmamıştı.

SON TARİH 4 AĞUSTOS

Bugün itibarıyla, DICE tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından da yayınlanan oyunu Amazon Prime Gaming üzerinden ek bir ücret ödemeden indirebiliyorsunuz. Battlefield 1 sonrasında, Battlefield V oyununun da indirilebileceği müjdelendi. Oyunu ücretsiz olarak almak için 4 Ağustos 2021 Çarşamba gününe, kodu Origin üzerinden etkinleştirmek için de 20 Ağustos 2021 Cuma gününe kadar zamanınızın olduğunu