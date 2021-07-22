Canlarını zor kurtardılar! Yolcu otobüsü cayır cayır yandı! Facianın eşiğinden dönüldüOyun tutkunlarına Battlefield müjdesi! Ücretsiz olarak dağıtılacakSüper Loto sonuçları 22 Temmuz 2021 Perşembe | 22.07.2021 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı UEFA Avrupa Konferans Ligi: Sivasspor, Petrocub'u Caner Osmanpaşa'nın tek golüyle yendi: 1-0SON DAKİKA | Bakan Soylu açıkladı! Artvin'deki sel felaketinde bir kişi kaybolduTuba Büyüküstün'den kötü haber! Güzel oyuncu koronavirüse yakalandıBir köy komple karantinaya alındı! Giriş çıkışlar yasaklandıUEFA Konferans Ligi: Sivasspor 1-0 Petrocub |MAÇ SONUCUOnur Eker kimdir? Onur Eker bulundu mu son dakika?SON DAKİKA | Bayramın ilk günü kaybolan Onur Eker'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. TEKNOLOJİ
  3. Oyun tutkunlarına Battlefield müjdesi! Ücretsiz olarak dağıtılacak

Oyun tutkunlarına Battlefield müjdesi! Ücretsiz olarak dağıtılacak

Amazon Prime Gaming üzerinden her ay oyunculara ücretsiz sunulan oyunlarda son sürpriz Battlefield 1 ve Battlefield V oldu.

Oyun tutkunlarına Battlefield müjdesi! Ücretsiz olarak dağıtılacak

Oyun tutkunlarının heyecanla beklediği ve yüzleri güldüren ücretsiz oyunlarda yeni bir sürpriz yaşandı. Yeni Amazon Prime Gaming programı kapsamında Battlefield 1 ve Battlefield V ücretsiz dağıtılacak. 

EK ÜCRET ÖDEMEDEN OYUN İMKANI

Birinci Dünya Savaşı temalı oyun, iki hafta süreyle ek bir ücret ödemeden Amazon Prime Gaming servisinden indirilebilecek. Oyun kütüphaneye eklenmesi durumunda kalıcı olarak, kullanıcılara ait olacak. Oyunu düzenli olarak oynamak isteyenlerin kütüphane eklemesi yapması gerekiyor. 

Oyun tutkunlarına Battlefield müjdesi! Ücretsiz olarak dağıtılacak

ABONELERE HER AY ÜCRETSİZ OYUN HEDİYESİ

Bildiğiniz gibi Amazon Prime Gaming servisi üzerinden her ay abonelere ücretsiz olarak oyun sunulan bir program mevcut ve bu ayın başlamasıyla, Portal Dogs, RAD, The Secret Mokey Island: Special Edition, Automacheft, Batman - The Enemy Within, The Wanderer: Frankestein’s Creater ve Tales of the Neon Sea olmak üzere yedi adet oyunu ek bir ücret ödemeden indirebilmeniz mümkün oluyor. 

Oyun tutkunlarına Battlefield müjdesi! Ücretsiz olarak dağıtılacak

Geçtiğimiz günlerde Tom Henderson, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Battlefield 1 oyununun ücretsiz olarak dağıtılacağına dair bir söylemde bulunmuştu. Detay paylaşılmayan açıklamada, ücretsiz oyunun hangi  platformlarda olduğuna dair bir detay bilgisi paylaşılmamıştı. 

SON TARİH 4 AĞUSTOS

Bugün itibarıyla, DICE tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından da yayınlanan oyunu Amazon Prime Gaming üzerinden ek bir ücret ödemeden indirebiliyorsunuz. Battlefield 1 sonrasında, Battlefield V oyununun da indirilebileceği müjdelendi. Oyunu ücretsiz olarak almak için 4 Ağustos 2021 Çarşamba gününe, kodu Origin üzerinden etkinleştirmek için de 20 Ağustos 2021 Cuma gününe kadar zamanınızın olduğunu

Oyun tutkunlarına Battlefield müjdesi! Ücretsiz olarak dağıtılacak

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT