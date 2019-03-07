Oyuncu Berna Laçin geçtiğimiz aylarda Twitter hesabı üzerinden Medineli tecavüz tweeti paylaşmıştı. Attığı tweet büyük tepki almıştı. Bunun üzerine Laçin hakkında dava açılmış, fakat Laçin'in tweetinin ifade özgürlüğü sınırları içerisinde kaldığı ileri sürülerek beraatına karar verilmişti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu'nca konuyla ilgili basın açıklaması yapıldı. Açıklamada şunlar söylendi:

BERNA LAÇİN: KONUŞTURMAYIN ŞİMDİ BENİ!

"Berna Laçin'in "@bernalacin35" adlı Twitter hesabından 03.07.2018 günü saat 13.00 civarında "İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı! Konuşturmayın şimdi beni! Bırakın artık bilim insanları, nörologlar, psikiyatrlar, psikologlar, toplum bilimciler, hukukçular el birliği verip çare üretsin. Devlet, tribün sesleriyle toplum inşa etmez!" şeklinde halkın dini değerlerini aşağılayıcı mahiyette bir yazı yayınladığının ve bu yazıya karşılık muhtelif sosyal medya sitelerinde yoğun tepkiler oluştuğunun tespiti üzerine 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 160. maddesi uyarınca işin gerçeğini araştırmak üzere adı geçen hakkında Halkın Dini Değerlerini Aşağılama suçundan soruşturma başlatıldığı,

Soruşturmanın tamamlanmasını müteakip şüphelinin üzerine atılı suçtan cezalandırılması istemiyle 18.07.2018 tarihinde kamu davası açıldığı, İstanbul Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde görülen 2018/460 esas sayılı kamu davasının 19.02.2019 tarihli son duruşmasında özetle "sanığın eyleminin ifade özgürlüğü sınırları kapsamında gerçekleştiği ve ayrıca kamu barışını bozma amacıyla yapıldığı yönünde delil bulunmadığı" gerekçe gösterilerek 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 223/2-a maddesi uyarınca beraat kararı verildiği,

MÜSLÜMANLAR İÇİN KUTSAL DEĞERİ BULUNAN BİR ŞEHİR

Mahkemece verilen kararın Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesi üzerine yapılan değerlendirme sonucu "Soruşturmaya konu yazıda örnek gösterilen Medine şehrinin İslam Peygamberinin kabrinin bulunduğu, hac ve umre ibadetleri kapsamında ziyaret edilen ve tüm dünya Müslümanlarınca kutsal kabul edilen bir şehir olduğu, açık internet kaynaklarından yapılan araştırmaya göre tecavüz suçlarının bu şehirde dünyadaki diğer şehir veya ülkelere nazaran 'tecavüz rekoru kıran şehir' şeklinde lanse edilmesini gerektirecek ölçüde çok yoğun yaşandığına dair hiçbir resmi ya da gayri resmi istatistiksel veri bulunmadığı, dolayısıyla Müslümanlar için kutsal değeri bulunan bu şehrin tecavüz rekoruna sahip olduğuna dair şüpheli tarafından dile getirilen iddianın nesnel bir veriye dayanmadığı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin muhtelif kararlarında da vurgulandığı üzere şiddet çağrısı barındırmasa bile dini değerlere yönelik 'ucuz' saldırıların ifade özgürlüğü kapsamında korunamayacağı ve düşünce açıklanırken dini değerlere yönelik saygısız tutumlardan kaçınılması gerektiği, sanığın kamuoyuna yansıyan idam tartışmalarına hiçbir katkısı olmayan, nesnel bir veriye dayanmayan ve dosyada mevcut verilere göre büyük tepki alan ifadelerinin de halkın dini değerlerini aşağılayıcı ve kamu barışını bozmaya elverişli nitelik taşıdığı, bu suretle de atılı suçu işlediğine dair mahkumiyetine yeterli delil bulunmasına rağmen verilen beraat kararının usul ve yasaya aykırı olduğu" kanaatine varılarak yasal süresi içinde istinaf yoluna başvurulup kararın kaldırılması talebinde bulunulduğu,

Hususları, kamuoyuna ve tüm basın/yayın kuruluşlarına saygıyla duyurulur."

BERNA LAÇİN KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Berna Laçin, 20 Ağustos 1970 tarihinde İzmir, Karşıyaka'da doğmuştur. Babası askeri bir pilottur. İlkokul, ortaokul ve liseyi İzmir'de okuduktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi'ni kazanınca ailecek İstanbul'a yerleştiler. Mimarlık okurken oyunculuk yönü ağır basınca okulu yarıda bırakıp 1988 yılında İstanbul Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümüne girdi.

Aynı yıllarda Kenter Tiyatrosu'nda ''Şafak Yıldızları" oyunuyla profesyonel tiyatrocu oldu. 1990 yılında şehir tiyatrosundayken televizyon hayatına da başladı.

1996 yılında televizyonda ''Taksi" programını sundu. 1997 yılında Kanal D'de ''Çocuktan Al Haberi'' adlı programın yanı sıra 'Böyle mi Olacaktı" adlı diziyle ekrana geldi.

Berna Laçin, 2009 yılında düzenlenen 31. Uluslararası 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programında sunuculuk yaptı.

2010 yılında ATV'de "Her şey İçin Berna Laçin" adlı programı sundu.

Berna Laçin, 1996 yılında çocukluk aşkı işadamı Tolga Eşiz ile evlendi. Ada (d.2002) adında bir kızları var.

Tiyatro oyunları :

2007 – Dönme Dolap : Eric Assous – Tiyatro İstanbul

1997 – Yeni Baştan "Chapter Two" : Neil Simon – Tiyatro İstanbul

Kadınlar da savaşı yitirdi : Curzio Malaparte – İstanbul Şehir Tiyatrosu

Teope : Çoşkun Büktel – İstanbul Şehir Tiyatroları

Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım : Haldun Taner – İstanbul Şehir Tiyatroları

Aile Şerefi

1989 – Şafak Yıldızları – Kenter Tiyatrosu

Filmleri :

1990 – Sevdiğim Adam

1990 – Koltuk Belası

1991 – Yarına Gülümsemek

1993 – Kızılırmak Karakoyun

1995 – Gökkuşağı

1995 – Sahte Dünyalar

1995 – Bir Kadının Anatomisi

1997 – İlk Aşk

1997 – Böyle mi Olacaktı

1998 – Ateş Dansı

2000 – Evdeki Yabancı

2002 – Seni Yaşatacağım

2004 – Bir Dilim Aşk

2005 – Belalı Baldız

2007 – Yıldızlar Savaşı

2013 – Aşk Ekmek Hayaller