Oyuncu Deniz Uğur, eski eşi Reha Muhtar'ın gözünün yaşına bakmadı! "Kızımı dövdü" diyerek şikayette bulundu!

Ünlü televizyon programcısı Reha Muhtar'ın ,küçük kızına şiddet uyguladığı iddia edildi. İddiaların kaynağı olan eski eşi Deniz Uğur, "Mina babası Reha’nın önceki cuma günü çok kötü dövdüğünü söyledi. Hatta ‘Bu sefer çok kötü dövdü’ diyerek önceki davranışlarını da teyit etmiş oldu." ifadelerini kullandı.

"DAHA ÖNCE DE OLMUŞTU"

Uğur açıklamalarına, "Zaten Mina babası hakkında daha önce yaralama suçundan şikayetçi olmuştu. Sonra babası baskı kurunca şikayetinden vazgeçti. Çocuk bana vücudundaki darp izlerini gösterdi. Kızımın kollarında ve bacaklarında çürükler ve ezikler vardı. Ellerinin üzerinde de ısırık izleri gördüm" şeklinde devam etti.

İddialara yanıtsız kalmayan Reha Muhtar, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "Yalan, iftira ve manipülasyonla mahkemede istendiği gibi daha fazla para almak için çocuklarımı çok kötü oyunlara alet etmeye çalışıyorlar" şeklinde konuştu.

"BİR ANLIK SİNİRLE SÖYLEDİM"

Daha önce de benzer bir şikayet olayı yaşanması üzerine Mina Muhtar polise ifade vermişti. Muhtar, 13 yaşındaki kızı Mina'nın bu ifadesini de sosyal medya hesabından paylaştı. İfadede "Diğer ifadeyi babam benim değerimi bilsin diye öyle verdim. Tartışsak da ben hep babamın yanında kalmak istiyorum. Babamdan şikayetçi olduğumu bir anlık sinirle söyledim. Babamdan kesinlikle fiziksel şiddet görmemekteyim" yazması dikkatleri çekti.