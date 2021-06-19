Oyuncu Engin Altan Düzyatan'ı TikTok fenomeni dolandırdı!

Ekranların çok izlenen dizilerinden biri olan Diriliş Ertuğrul'un başrolü Ertuğrul'a hayat veren Engin Altan Düzyatan, geçen sene fenomen Kaşif Zamir Çaudri'nn daveti üzerine Pakistan'ın en kalabalık eyaleti olan Pencap'ın başkenti Lahor'a gitti. Lahor ile anlaşan ve ardından sözleşme imzalayan oyuncu, kendisine verilen 90 milyon Pakistan Rupisi çekin sahte olduğunu anlayınca TikTok fenomeninden şikayetçi oldu. Oyuncunun şikayetinin ardından harekete geçen ekipler, Çaudri'yi gözaltına aldı.

"RESİMLERİM İZİNSİZ KULLANARAK BANA ZARAR VERDİ"

Düzyatan, şikayetinde Çaudri'nin kendisine sahte çek verip bazı anlaşmalar yaptığını, art niyetli şekilde resimlerini ve ismini izni olmadan kullanarak kendisine zarar verdiğini iddia etti. Şikayetini elektronik posta üzerinden bildiren Düzyatan, Pencap eyaleti polis ekibinden TikTok fenomeni Çaudri için harekete geçmelerini istedi.

575 BİN DOLARLIK SAHTE ÇEK

Lahor Suç Soruşturma Bürosu Müdür Yardımcısı Mian Şevket ise Çaudri'nin Düzyatan'a 90 milyon Pakistan Rupisi (yaklaşık 575 bin dolar) sahte çek verdiğini açıkladı. Şevket, ayrıca Çaudri hakkında birbirine benzer 6 farklı suç dosyası bulunduğunu bildirdi. Düzyatan'ın şikayeti sonrası harekete geçen polis, Çaudri'yi Lahor'da gözaltına aldı.

Düzyatan, geçen sene Çaudri'nin davetiyle Lahor'a gelmiş ve kendisiyle sözleşme imzalamıştı. Sözleşmenin ardından ise Çaudri'nin ödeme için Düzyatan'a gönderdiği çeklerin sahte olduğu ortaya çıkmıştı.