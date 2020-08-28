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Oyuncu Gaye Gürsel, sevgilisi Jeff Treves ile dünyaevine girdi!

Oyuncu Gaye Gürsel, Cumartesi günü sessiz sedasız sade bir nikâhla dünya evine girdi. Animasyon sanatçısı Jeff Treves’le evlenen sanatçı Gürsel'in nikahına yakın akrabaları ve arkadaşları katıldı.

Oyuncu Gaye Gürsel, sevgilisi Jeff Treves ile dünyaevine girdi!

'İşler Güçler' dizisindeki 'Müjgan' karakteriyle tanınan oyuncu Gaye Gürsel, 20 yıldır birlikte olduğu sevgilisi animasyon sanatçısı Jeff Treves’le geçtiğimiz cumartesi günü sade bir nikâhla evlendi.

Oyuncu Gaye Gürsel, sevgilisi Jeff Treves ile dünyaevine girdi!

Bu özel anı sadece aileleri ve yakın arkadaşlarıyla paylaşan çiftin, 20 yıldır sevgili olduğu öğrenildi. Gürsel, sosyal medya hesabından davetiyelerini ve eski fotoğrafını “Hayat enteresan gerçekten. Vay be Jeff” notuyla paylaştı.

Oyuncu Gaye Gürsel, sevgilisi Jeff Treves ile dünyaevine girdi!

Çiftin arkadaşları ise nikâhtan fotoğraflara duygusal bir mesaj yazdı:

“Sizinkisi romantik bir aşk hikayesi. 20 yıl önce gibi, bugün gibi, 20 yıl sonraki gibi hep mutlu olun.”

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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