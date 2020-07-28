Oyuncu Hülya Şen şiddet gördüğünü söyleyerek savcılığa başvurdu!

Ünlü oyuncu Hülya Şen oturduğu apartmanın yönetici tarafından darp edildiğini iddia etti. Şen, geçtiğimiz günlerde apartmanın çatı katında yavru kedi beslediği için üst komşusu, aynı zamanda apartmanın yöneticisi olan Yasemin M. ile mahkemelik oldu. Olayın ardından taraflar birbirlerinden darp edildikleri iddiası ile şikayetçi oldu.

Şen, "Apartman senin yüzünden pireleniyor" diyerek dayak yediğini belirtince, apartman yöneticisi de ondan şikayetçi olmuştu. Ünlü tiyatrocu, geçtiğimiz günlerde yeniden savcılığa başvurdu.

"YETTİN ARTIK SEN"

Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; Şen, apartmanda temizlik yapılırken kedileri evine aldığını, yöneticisinin sesi üzerine kapıya çıktığını, "Ne bu gürültü" deyince yöneticinin "Yettin artık sen" diyerek yumruk savurduğunu, düşen telefonunun kırıldığını iddia etti.

"ASIL DARP EDİLEN BENİM!"

Yönetici ise Şen'in kendisine sinkaflı küfürler sarf ettiğini, iteklediğini, tekme sonucu yere düştüğünü ve temizlik görevlileri tarafından kaldırıldığını söyledi.