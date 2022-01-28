Oyuncu Melisa Döngel'in yeni imajı beğenilmedi!

Aşk Mantık İntikam dizisinden ayrılan başarılı oyuncu Melisa Döngel, imaj değiştirdi. Koyu renk olan saçlarını sarıya boyatan oyuncu, yeni imajını sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşarak takipçilerine gösterdi.

YENİ İMAJINI BEĞENMEYENLER ELETİRDİ

Sarı saçlarıyla dikkat çeken başarılı oyuncu evinde makyajsız pozlar verdi. Oyuncunun son hali takipçilerini ikiye böldü. Takipçileri arasında saçlarını beğenen kadar beğenmeyenler de vardı. Melisa Döngel'in yeni imajını takipçilerinin küçük bir kısmı çok beğenirken büyük bir kısmı da hiç beğenmedi.

Yorum yapan sosyal medya kullanıcıları "Yapma bunu kendine" ve "Hiç yakıştıramadım" şeklinde yorumlar yaptı. Instagram'da 3,3 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncunun paylaşımı binlerce beğeni aldı.