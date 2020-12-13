Mete Yavaşoğlu kimdir? | Öldü mü? | Mete Yavaşoğlu neden öldü? | Hangi filmlerde oynadı?Oyuncu Mete Yavaşoğlu yaşamını yitirdiOtto Bariç kimdir? Nereli? | Otto Bariç neden öldü?Otto Bariç koronavirüse yenik düştü!Sosyal medyadan açıkladı! ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararına Donald Trump'tan vetoÜmit Özat istifa mı etti? | Ümit Özat kimdir? Nereli ve kaç yaşında?Büyük skandal! Polis kılığına girip sosyal medyada şov yaptıBaşakşehir 1- 2 Gaziantep FK | MAÇ SONUCUBakasetas şov! Alanyaspor - Beşiktaş maçında 3 golYılmaz Erdoğan neden yok? | Yılmaz Erdoğan neden Çok Güzel Hareketler Bunlar'dan ayrıldı?
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Oyuncu Mete Yavaşoğlu yaşamını yitirdi

Oyuncu Mete Yavaşoğlu yaşamını yitirdi

Oyuncular Sendikasının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada sinema ve dizi oyuncusu Mete Yavaşoğlu'nun hayatını kaybettiği belirtildi.

Oyuncu Mete Yavaşoğlu yaşamını yitirdi

Sinema ve dizi oyuncusu Mete Yavaşoğlu hayatını kaybetti.

Oyuncular Sendikası Twitter hesabından Mete Yavaşoğlu'nun ölümüne ilişkin açıklama yapıldı.

Oyuncular Sendikası'nın paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Meslektaşımız Mete Yavaşoğlu hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun"

Yapılan açıklamada Mete Yavaşoğlu'nun ölüm nedenine değinilmedi.

METE YAVAŞOĞLU KİMDİR?

Mete Yavaşoğlu, 05 Ağustos 1942'de dünyaya gelmiştir.

Mete Yavaşoğlu, oyunculuğu ve canlandırdığı karakterler ile adından söz ettirmiştir.

Başarılı oyuncu, Temel Reis çizgi filminin kötü karakteri Kabasakal'ı da seslendirmiştir.

Mete Yavaşoğlu'nun rol aldığı projelerden bazıları şu şekildedir:

Ateşli Topraklar : Seyfi Soytepe - 2005

Sözüm Sana - 1992

Kıssadan Hisseler- 1991

Zühre\'Nin Kısmeti - 1990

Oyuncu Mete Yavaşoğlu yaşamını yitirdi

Bölge Gündem
Editör Ekibinin Ortak Haberi


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI

HABERE YORUM KAT