Sinema ve dizi oyuncusu Mete Yavaşoğlu hayatını kaybetti.

Oyuncular Sendikası Twitter hesabından Mete Yavaşoğlu'nun ölümüne ilişkin açıklama yapıldı.

Oyuncular Sendikası'nın paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Meslektaşımız Mete Yavaşoğlu hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun"

Yapılan açıklamada Mete Yavaşoğlu'nun ölüm nedenine değinilmedi.

METE YAVAŞOĞLU KİMDİR?

Mete Yavaşoğlu, 05 Ağustos 1942'de dünyaya gelmiştir.

Mete Yavaşoğlu, oyunculuğu ve canlandırdığı karakterler ile adından söz ettirmiştir.

Başarılı oyuncu, Temel Reis çizgi filminin kötü karakteri Kabasakal'ı da seslendirmiştir.

Mete Yavaşoğlu'nun rol aldığı projelerden bazıları şu şekildedir:

Ateşli Topraklar : Seyfi Soytepe - 2005

Sözüm Sana - 1992

Kıssadan Hisseler- 1991

Zühre\'Nin Kısmeti - 1990