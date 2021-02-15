Oyuncu Necati Şaşmaz hakkında karar verildi! "Gizliliği ihlali" davasından beraat etti

Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz'ın, boşanma aşamasındaki eşinin izinsiz olarak telefon verilerini kullanması iddiasıyla yargılandığı dava bugün görüldü.

OYUNCU ŞAŞMAZ SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Necati Şaşmaz ile eşi Nagehan Şaşmaz katılım sağlamazken, çiftin avukatları duruşmaya katılım sağladı.

Nagehan Şaşmaz'ın avukatı, sanık Necati Şaşmaz'ın cezalandırılması talebinde bulundu. Şaşmaz'ın avukatı da, müvekkilini savunarak bu iddiaların tamamen iftira olduğunu belirterek, beraatini istedi.

BERAAT KARARI VERİLDİ

Söz hakkı verilen ve dinlenilen avukatların ardından duruşma hakimi, Şaşmaz hakkında iddia edilen suç için yeterli ve kanıtlı delillerin bulunmaması gerekçesiyle beraatine karar verdi.

İDDİANAMEDE YER ALAN BİLGİLERE GÖRE

Düzenlenen iddianamede, oyuncu Şaşmaz'ın "kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini alenen ifşa etme", "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek", "Gizlilik ihlalinde haberleşme içeriklerinin kaydedilmesi" ve "özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etme" suçlamalarından 8 yıldan, 22 yıla kadar hapisle cezalandırılması ön görülmüştü