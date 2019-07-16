Oyuncu Orhan Aydın gözaltına alındı
Tiyatro oyuncusu Orhan Aydın (72), bir festivale katılmak için geldiği İzmir'in Urla ilçesinde, gözaltına alındı
Uluslararası Urla Toprak Sahne Tiyatro Festivali için ilçeye gelen tiyatro oyuncusu Orhan Aydın, kaldığı otelin karşısında bir mekanda otururken gözaltına alındı. Gözaltına alındığını twitter hesabından duyuran Aydın, "Şu an Urla'da emniyet tarafından 'hakkınızda dosya var' denilerek gözaltına alındım" yazdı.
Orhan Aydın'ın hakkında, İstanbul Gaziosmanpaşa Savcılığı'nca yürütülen bir hakaret soruşturması dosyası kapsamında gıyabi tutuklama kararı olduğu öğrenildi.
ORHAN AYDIN KİMDİR? ASLEN NERELİDİR VE KAÇ YAŞINDADIR?
Orhan Aydın (d. 27 Eylül 1947 Türk tiyatrocu, oyuncu ve yazar.İnternet üzerinden yayın yapan sol haber portalında köşe yazarlığı yapmaktadır. Orhan Aydın muhalif kişiliği ile bilinmektedir.
ROL ALDIĞI DİZİLER:
- Kertenkele (dizi) (Bahtiyar) 2014-günümüz
- Nasıl Geçti Habersiz (Ahmet) 2012
- Karakol - Herkes Adalet İster (Alaattin) 2011
- Yerden Yüksek 2010
- Nakş-ı Dil Sultan (dizi) (Halil Hamit Paşa) 2010
- Adanalı (Nevzat Müdür)(2008-2010
- Emret Komutanım 2005
- Anadolu Efsaneleri Sarı Kız Tepesi 2005
- Anadolu Efsaneleri - Dikilitaş Efsanesi 2005
- Anadolu Efsaneleri - Bostancı Baba 2005
- Anadolu Efsaneleri - Göl Efsanesi 2004
- Anadolu Efsaneleri - Kıyan Tepesi 2004
- Fişgittin Bey 2003
- Ankara Yollarında 2002
- Tatlı Hayat (Hüsnü) 2001
- Küçük Besleme (Osman) 2001 - 1999
- İkinci Bahar 1998
- Kurtuluş (General Dimaras) 1996
- Hastane (dizi) (Dr. İskender Akoğlu) 1993
- Gerçek Kesit 1993
- Deniz Gurbetçileri 1991
- Ana (Sivri Zeka) 1991
- Yaprak Dökümü (Vehbi)1987
ROL ALDIĞI SİNEMA FİLMLERİ
- Barınak (Sinan Baba) 2012
- Devrimden Sonra (Öğretim Görevlisi) 2011
- 10 Saatte Büyümek Kısa film 2010
- Hoşçakal Yarın (Yusuf Aslan'ın Avukatı) 1998
- Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri (Başhekim) 1992
- Deniz (film)1987
- Muhteşem İkili 1986
- Hesap Günü 1986
- Muhteşem1985
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