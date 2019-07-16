Oyuncu Orhan Aydın gözaltına alındı

Uluslararası Urla Toprak Sahne Tiyatro Festivali için ilçeye gelen tiyatro oyuncusu Orhan Aydın, kaldığı otelin karşısında bir mekanda otururken gözaltına alındı. Gözaltına alındığını twitter hesabından duyuran Aydın, "Şu an Urla'da emniyet tarafından 'hakkınızda dosya var' denilerek gözaltına alındım" yazdı.

Orhan Aydın'ın hakkında, İstanbul Gaziosmanpaşa Savcılığı'nca yürütülen bir hakaret soruşturması dosyası kapsamında gıyabi tutuklama kararı olduğu öğrenildi.

ORHAN AYDIN KİMDİR? ASLEN NERELİDİR VE KAÇ YAŞINDADIR?

Orhan Aydın (d. 27 Eylül 1947 Türk tiyatrocu, oyuncu ve yazar.İnternet üzerinden yayın yapan sol haber portalında köşe yazarlığı yapmaktadır. Orhan Aydın muhalif kişiliği ile bilinmektedir.

ROL ALDIĞI DİZİLER:

Kertenkele (dizi) (Bahtiyar) 2014-günümüz

Nasıl Geçti Habersiz (Ahmet) 2012

Karakol - Herkes Adalet İster (Alaattin) 2011

Yerden Yüksek 2010

Nakş-ı Dil Sultan (dizi) (Halil Hamit Paşa) 2010

Adanalı (Nevzat Müdür)(2008-2010

Emret Komutanım 2005

Anadolu Efsaneleri Sarı Kız Tepesi 2005

Anadolu Efsaneleri - Dikilitaş Efsanesi 2005

Anadolu Efsaneleri - Bostancı Baba 2005

Anadolu Efsaneleri - Göl Efsanesi 2004

Anadolu Efsaneleri - Kıyan Tepesi 2004

Fişgittin Bey 2003

Ankara Yollarında 2002

Tatlı Hayat (Hüsnü) 2001

Küçük Besleme (Osman) 2001 - 1999

İkinci Bahar 1998

Kurtuluş (General Dimaras) 1996

Hastane (dizi) (Dr. İskender Akoğlu) 1993

Gerçek Kesit 1993

Deniz Gurbetçileri 1991

Ana (Sivri Zeka) 1991

Yaprak Dökümü (Vehbi)1987

ROL ALDIĞI SİNEMA FİLMLERİ