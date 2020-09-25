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Oyuncu Özge Özpirinçci yakın arkadaşı Buğra Gürsoy ile sporda!

Geçtiğimiz günlerde yeni imajı ile büyük beğeni toplayan güzel oyuncu Özge Özpirinçci ve yakın arkadaşı Buğra Gürsoy ile spor çıkışı görüntülendi.

Oyuncu Özge Özpirinçci yakın arkadaşı Buğra Gürsoy ile sporda!

Beraber rol aldıkları dizinin ardından yakın arkadaş olan ve sık sık birlikte vakit geçiren Buğra Gürsoyve Özge Özpirinçci Etiler’de görüntülendi.

Oyuncu Özge Özpirinçci yakın arkadaşı Buğra Gürsoy ile sporda!

Spor sonrası kahve molası veren ikili mekan çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtladı. Yeni dizisindeki rolü için saç ve sakalını uzatan Gülsoy, “Tarihi bir karakteri oynamak benim için çok yeni bir şey” dedi.

Oyuncu Özge Özpirinçci yakın arkadaşı Buğra Gürsoy ile sporda!

Saçlarını kısacık kestiren ve yeni imajı ile büyük beğeni toplayan Özge Özpirinçci ise imajında yaptığı büyük değişikliği şöyle açıkladı; “Tamamen keyfi, herhangi bir şey yok. O kadar zamandır saçlarım uzundu ki, hep aklımdaydı kısaltmak. Boşluk bulunca kestirdim” yanıtını verdi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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