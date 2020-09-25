Oyuncu Özge Özpirinçci yakın arkadaşı Buğra Gürsoy ile sporda!

Beraber rol aldıkları dizinin ardından yakın arkadaş olan ve sık sık birlikte vakit geçiren Buğra Gürsoyve Özge Özpirinçci Etiler’de görüntülendi.

Spor sonrası kahve molası veren ikili mekan çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtladı. Yeni dizisindeki rolü için saç ve sakalını uzatan Gülsoy, “Tarihi bir karakteri oynamak benim için çok yeni bir şey” dedi.

Saçlarını kısacık kestiren ve yeni imajı ile büyük beğeni toplayan Özge Özpirinçci ise imajında yaptığı büyük değişikliği şöyle açıkladı; “Tamamen keyfi, herhangi bir şey yok. O kadar zamandır saçlarım uzundu ki, hep aklımdaydı kısaltmak. Boşluk bulunca kestirdim” yanıtını verdi.