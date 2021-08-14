Oyuncu Yasemin Sakallıoğlu'ndan takdirlik hareket! Harbiye'den elde edeceği geliri sel felaketi mağdurları için bağışladı!

Ülkeyi etkisi altına alan orman yangınlarının ardından bu kez de Batı Karadeniz'de sel felaketi yaşanıyor. Orman yangınlarının ardından ünlü isimler bu kez de sel felaketi için harekete geçti. AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, Kastamonu ve Sinop ile ilgili ihtiyaç bilgilerini AFAD ile paylaştıklarını duyurması sonucunda ünlü isimler de sessiz kalmadı.

AHBAP VE AFAD'A BAĞIŞLADI

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Jet Sosyete gibi dizilerde rol alarak adından söz ettiren oyuncu Yasemin Sakallıoğlu da AHBAP Derneği vasıtasıyla Harbiye Gösteri Merkezinde düzenlenen gösterisinin gelirini bağışlamaya karar verdi. Instagram hesabından paylaşım yapan Sakallıoğlu, "Yaşanan sel felaketlerinden dolayı Harbiye'de gerçekleştireceğim gösterimde elde edeceğim gelirin yarısını AHBAP Derneği'ne yarısını ise AFAD'a bağışlıyorum. Bu toplumun bana kazandırdığı her şey zorda kaldığında gene bu toplumundur. Beni güçlü kılıp bu gücü bu güzel ülke insanı için kullanmama vesile olduğunuz için size de teşekkür ediyorum" dedi.

"50 BİN TL BAĞIŞLADI"

Haluk Levent ise derneğine yapılan bağışları Twitter hesabından duyurarak teşekkür etti. Ahbap derneği kurucusu Haluk Levent, "Sevgili Yasemin Sakallıoğlu 16 Eylüldeki gösterisi için anlaşma gereği aldığı 50 bin TL'yi Ahbap ve Afad'a bağışlama kararı aldı. Teşekkürler Yasemin" ifadelerini kullandı.