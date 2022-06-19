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  3. Oyuncu Yonca Türkman 15. kattan düşerek hayatını kaybetti

Oyuncu Yonca Türkman 15. kattan düşerek hayatını kaybetti

Birçok dizide rol alan oyuncu Yonca Türkman, Gaziosmanpaşa'da 15. katta bulunan dairesinden düşerek hayatını kaybetti.

Oyuncu Yonca Türkman 15. kattan düşerek hayatını kaybetti

Olay, dün sabah saatlerinde Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi'nde meydana geldi.

Çevredeki vatandaşlar yerde hareketsiz yatan kadını görmesi üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz halde yatan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden kadının isminin 47 yaşında Yonca Türkman olduğu tespit edildi. Türkman'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Türkman'dan geriye çektiği görüntüler kaldı.

Oyuncu Yonca Türkman 15. kattan düşerek hayatını kaybetti

Hayatını kaybeden oyuncu Yonca Türkman'ın daha önce birçok dizide rol aldığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

Oyuncu Yonca Türkman 15. kattan düşerek hayatını kaybetti

Bölge Gündem Editör Ekibi
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