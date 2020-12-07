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Oyuncu Zeynep Elçin'in yardım çığlığı sonunda sonuç buldu! Eski eşi Hüseyin Yiğit hapis cezasına çarptırıldı!

Savaşçı' ve 'Şeref Meselesi' dizilerinde rol alan genç oyuncu Zeynep Elçin eski eşi Hüseyin Yiğit'in kendisini ölümle tehdit ettiğini söyleyip suç duyurusunda bulunmuştu.

Oyuncu Zeynep Elçin'in yardım çığlığı sonunda sonuç buldu! Eski eşi Hüseyin Yiğit hapis cezasına çarptırıldı!

Eski eşi Hüseyin Yiğit tarafından ölümle tehdit edildiğini iddia ederek bebeğini düşürdüğünü ifade eden ünlü oyuncu Zeynep Elçin, Hüseyin Yiğit'ten şikayetçi olmuştu.

30 yaşındaki oyuncu Zeynep Elçin daha önce de eski eşi tarafından şiddete maruz kaldığını dile getirerek mahkeme başvurmuş ve; "Hamile olduğum için eve kapatıldım" demişti.

Oyuncu Zeynep Elçin'in yardım çığlığı sonunda sonuç buldu! Eski eşi Hüseyin Yiğit hapis cezasına çarptırıldı!

"YÜZÜNE KEZZAP ATACAĞIM"

Elçin, eski eşinin kendisine "Seni çürüteceğim. Sete gelip rezil edeceğim. Yüzüne kezzap atacağım" şeklinde tehdit mesajları gönderdiğini ifade etti.

Oyuncu Zeynep Elçin'in yardım çığlığı sonunda sonuç buldu! Eski eşi Hüseyin Yiğit hapis cezasına çarptırıldı!

HAPİS CEZASI VERİLDİ!

Yapılan yargılamada karar çıktı. Mahkeme, Yiğit'e hakaret suçundan 3 bin lira adli para, tehdit suçundan ise 8 ay 10 gün hapis cezası verdi.

Oyuncu Zeynep Elçin'in yardım çığlığı sonunda sonuç buldu! Eski eşi Hüseyin Yiğit hapis cezasına çarptırıldı!

ZEYNEP ELÇİN KİMDİR?

1990 yılının Şubat ayında doğmuştur. Üniversitede iktisat üzerine eğitim almayı bırakmış, oyuncu olmak için İstanbul’a yerleşmiştir.

İzmir Başkent Akademi oyunculuk eğitimi alan Zeynep Elçin ardından Zafer Tunaya Kültür Merkezi Tiyatro ve Oyunculuk üzerine eğitimini tamamlamıştır.

İlk oyunculuk deneyimini profesyonel anlamda Şeref Meselesi dizisi ile gerçekleştirdi. Daha sonra Aşk ve Günah, Kaderimin Yazıldığı Gün, Göç Zamanı isimli dizilerde rol almıştır. En son Fox Tv ekranlarında yayınlanan Rüzgarın Kalbi dizisi oyuncuları kadrosuna dahil oldu ve Sibel karakterini canlandırdı.

Güzel oyuncu aslen Gaziantep’te dünyaya gelmiştir, burcu kova, boyu 1.68 cm, kilosu ise 53’tür.

Kaynak: Kimnereli.net

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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