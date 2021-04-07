Oyuncular Sendikası duyurdu: Yeşilçam'ın usta oyuncusu Muharrem Erdemir, hayatını kaybetti
Oyuncular Sendikası'ndan yapılan açıklamaya göre Yeşilçam'ın usta oyuncularından Muharrem Erdemir koronavirüs salgını nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Oyuncular Sendikası'nın Twitter hesabından Erdemir'in ölümüne ilişkin yapılan paylaşımda, "Meslektaşımız Muharrem Erdemir hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verildi.
ÇOK SAYIDA DİZİ VE FİLMDE ROL ALDI
Yeşilçam'ın usta ismi Muharrem Erdemir, 'Arka Sokaklar', 'Kertenkele', 'Akasya Durağı' ve 'Ihlamurlar Altında' başta olmak üzere çok sayıda dizi ve filmde rol almıştı. Ayrıca bir dönem Yeşilçam'a Gönül Verenler Derneği'nin başkanlığını da yaptığı öğrenildi.
MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLECEK
Muharrem Erdemir'in memleketi Sivas'ta toprağa verileceği öğrenildi