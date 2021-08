Oyunseverlere müjdeli haber! Dünyaca ünlü oyunlar Steam'de indirime girdi!

Dünyanın en önemli oyun satış platformlarından biri olan ve kullanıcı sayısıyla alanının zirvesinde yer alan Steam'de oyunseverlere sevindirici bir gelişme yaşandı. Aralarında çok sevilen ve dünyaca bilinen oyunların da yer aldığı CD Projekt Red oyunlarına %80'e varan indirimler yapıldı. Oyunları satın almak için indirim bekleyenler ise bu haberle birlikte kütüphanesini hemen güncelledi.

CYBERPUNK'TA İNDİRİM

Çıkışı merakla beklenen ve çıktığı andan itibaren büyük ses getiren Cyberpunk 2077'de indirime giren oyunlar arasında yer aldı. Yüzde 33 oranında indirime giren Cyberpunk 2077, 249 TL'den 166,83 TL'ye düştü. Açık dünya rol yapma oyunu, satışa sunulduğu tarihten bugüne kadar adından oldukça fazla söz ettirmişti.

THE WİTCHER 3 DE İNDİRİMLİ OYUNLAR LİSTESİNDE

18 Mayıs 2015 tarihinde satışa sunulan ve dünya genelinde çok sayıda oyuncu tarafından oldukça beğenilen The Witcher 3: Wild Hunt, büyük bir indirime gitti. Yüzde 80 oranında indirime uygulanan oyun 59,99 TL'den 11,99 TL'ye düştü. The Witcher 3'ü henüz oynamadıysanız kampanya bitmeden deneyebilirsiniz.

İNDİRİME GİREN TÜM OYUNLARIN LİSTESİ

Cyberpunk 2077 - 166,83 TL

The Witcher 3: Wild Hunt - 11,99 TL

The Witcher Adventure Game - 2,70 TL

Thronebreaker: The Witcher Tales - 46,79 TL

The Witcher 3: Wild Hunt - Expansion Pass - 14,99 TL

The Witcher 3: Wild Hunt - Hearts of Stone – 5,99 TL

The Witcher 3: Wild Hunt - Blood and Wine – 11,99 TL

The Witcher: Enhanced Edition Director's Cut - 2,70 TL

The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition - 4,65 TL

The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition – 14,99 TL