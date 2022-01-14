Öz Kesit ne demek, TDK'ya göre Öz Kesit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Öz kesit ne demek? Öz kesit TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi öz kesit kelimesi. Peki öz kesit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre öz kesit nedir, öz kesit kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ÖZ KESİT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Öz kesit kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre öz kesit kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tomruğun boyu yönünden alınan ve özünden geçen kesit yüzeyi

