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  3. "Öz kızına cinsel istismar" haberinde gerçek ortaya çıktı! Suçlanan baba aklanarak beraat etti

"Öz kızına cinsel istismar" haberinde gerçek ortaya çıktı! Suçlanan baba aklanarak beraat etti

Sosyal medyada gündem olan bir polis memuru baba H.T.'nin çocuğunu taciz ettiği yönündeki haberde gerçek ortaya çıktı. Yapılan yargılama sonucu baba H.T.'nin suçsuz olduğu mahkeme kararıyla onaylandı.

"Öz kızına cinsel istismar" haberinde gerçek ortaya çıktı! Suçlanan baba aklanarak beraat etti

Polis memuru olan baba H.T. hakkında sosyal medyada yapılan paylaşımlar sonrası 8 yaşındaki öz kızı M.T.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmiş ve söz konusu olay internet sitemizde haber olmuştu. Yargıya taşınan olay sonrası yapılan haberler internet sitemizden kaldırılmış ve yaşanan süreçten çıkacak karar beklenmiştir. 

Öz kızına cinsel istismar haberinde gerçek ortaya çıktı! Suçlanan baba aklanarak beraat etti

ETKİ ALTINDA İFADE VERMİŞ

Yapılan yargılama sonucu baba H.T.'nin suçsuz olduğu, ortaya çıktı. H.T.'nin 8 yaşındaki kızı M.T.'nin annesinin yönlendirilmesi sonucu etki altında kalarak ifade verdiği ortaya çıktı.

Öz kızına cinsel istismar haberinde gerçek ortaya çıktı! Suçlanan baba aklanarak beraat etti

BABASINI ÇOK SEVDİĞİNİ ANLATTI

 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından görevlendirilen uzman pedagogun yaptığı görüşme sonrası M.T.'nin babasını çok sevdiği, fakat annesinin küçük çocuğu göstermediğini, babasını görmesi durumunda ona sarılacağını belirttiği ifade edildi. 

Öz kızına cinsel istismar haberinde gerçek ortaya çıktı! Suçlanan baba aklanarak beraat etti

MAHKEME BERAAT KARARI VERDİ

Küçük çocuğun yönlendirmeler sonucu, "Tedirgin bir şekilde babam bana dokunuyor" şeklinde ifade verdiği,  Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sonucu, mahkeme baba H.T. hakkında beraat kararı verdi. 

Babanın suçsuzluğunun kanıtlanması Bölge Gündem Haber olarak bizleri sevindirmiştir. 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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