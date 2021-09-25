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Ozan Can Yiğit sevgilisi kim? Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Ozan Can Yiğit kiminle sevgili?

Çok Güzel Hareketler 2'nin geçtiğimiz sezon oyuncularından olan Ozan Yiğit'in aşk hayatı merak ediliyor. Peki, Ozan Yiğit sevgilisi kim? Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Ozan Can Yiğit kiminle sevgili? İşte detaylar...

Ozan Can Yiğit sevgilisi kim? Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Ozan Can Yiğit kiminle sevgili?

Yıllardır her sezonuyla izleyiciyi güldürmekten neredeyse ağlatan Çok Güzel Hareketler programının 2. serisi olan Çok Güzel Hareketler 2‘de geçtiğimiz sezon oyuncularından Ozan Yiğit aşk hayatıyla gündeme geldi. Oyunculuğuyla beğenildiği kadar, yakışıklılığıyla da genç kızların gözdesi olan Yiğit hakkında, "Ozan Can Yiğit sevgilisi kim? Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Ozan Can Yiğit kiminle sevgili?" soruları merak konusu oldu. Bizler de haberimizde

Ozan Can Yiğit sevgilisi kim? Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Ozan Can Yiğit kiminle sevgili?

OZAN CAN YİĞİT SEVGİLİSİ KİM? ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 OZAN YİĞİT KİMİNLE SEVGİLİ?

Geçtiğimiz sezon oyunculuklarıyla izleyenlerin beğenisini kazanan Ozan Yiğit ve Ecem Sena Bayır, sosyal medya hesaplarında paylaştıkları fotoğrafla aşklarını resmen ilan ettiler. 

Ecem Sena Bayır'ın Ozan Yiğit ile siyah beyaz fotoğraf karesini, kalp emojisi ile paylaşmasının ardından çifte binlerce tebrik mesajı geldi.

Ozan Can Yiğit sevgilisi kim? Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Ozan Can Yiğit kiminle sevgili?

OZAN CAN YİĞİT KİMDİR?

Ozan Can Yiğit 28 Aralık 1993 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. Aslen Sivaslı olan Yiğit, hayatının çoğunu Ankara’da geçirdi. Liseyi TED Polatlı Koleji’nde okuyan genç yetenek,18 yaşında oyunculuğun kaynağı olan Los Angeles'a gitti. Önce dil okulu sonra New York Film Academy – BFA Acting for Film’de eğitimlerini aldı. İstanbul’a döndükten sonra “Ekşi Elmalar” ve “Tatlım Tatlım” filmlerinde yan roller alarak ufak ama unutulmayacak tecrübeler edindi. Yaklaşık 3 yıldır da BKM Mutfak çatısı altında yolculuğuna devam eden Yiğit, Çok Güzel Hareketler 2 ekibinin ikinci kuşak kadrosu içerisinde yer aldı.
Stand Talents menajerlik ajansına kayıtlı olarak profesyonel kariyerini sürdürmektedir.

Oğlak burcunda olan genç yetenek, 1.88 boyundadır. 76 kg ağırlığındadır. 

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