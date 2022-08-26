Ozan Çolakoğlu cezaevine eşini ziyarete gitti! Tutuklanan şarkıcı Gülşen'in minik oğlu Azur'un tepkisi ne oldu?

Ünlü şarkıcı Gülşen imam hatip liselerine yönelik sözleri nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında dün akşam tutuklandı.

Bakırköy Kadın Cezaevi’ne gönderilen Gülşen’i dün eşi Ozan Çolakoğlu ve avukatı ziyaret etti.

Günün erken saatlerinden cezaevi önünde bekleyen Çolakoğlu, temiz kıyafet ve eşya getirmiş olması dikkatlerden kaçmazken, cezaevi görevlilerine eşyaları teslim etti.

Bir hayli üzgün olduğu gözlenen başarılı müzik adamı, kendisine yöneltilen soruları cevapsız bıraktı.

Ozan Çolakoğlu’na eşlik eden Gülşen’in yakın arkadaşı ise, “Dün memur arkadaşlar eve gelerek adliyeye çay içmeye davet ettiler, akşamında kendimizi cezaevinde bulduk. Her şeyden çok dünden beri oğlu Azur, Gülşen’i sayıklıyor. Konserde gelecek diyerek durumu gizliyoruz” dedi.