Ozan Güven sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp etti!

Ozan Güven'in kendinden 17 yaş küçük sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiası gündemde bomba etkisi yarattı. Yaşadıklarını sadece yakın çevresiyle paylaşan Bulutsuz’un Güven’den şikayetçi olacağı öğrenildi.

Ozan Güven ve sosyal medya uzmanı Deniz Bulutsuz’un aşkı olaylı bitti. İddialara göre 45 yaşındaki ünlü oyuncu kendisinden 17 yaş küçük olan sevgilisiyle geçtiğimiz hafta sonu kavga etti. Sözlü başlayan tartışma Güven’in genç kadını darp etmesiyle büyüdü. Yaşadıklarını sadece yakın çevresiyle paylaşan Bulutsuz’un Güven’den şikayetçi olacağı öğrenildi.

‘EL ELE OLUNCA BİR ŞEY OLMAZ’

Deniz Bulutsuz, geçtiğimiz mayıs ayında 45 yaşına basan sevgilisi Ozan Güven’in doğum gününü sosyal medya hesabında kutlayarak bu aşkı herkese ilan etmişti. Yayınladığı kareye ünlü oyuncuyu etiketleyen Bulutsuz altına “İyi ki doğmuş sevgili. ‘El ele olunca bir şey olmaz’ derler” notunu düşmüştü.

DARP RAPORU ALDI

Aldığı darbeler sonucu gözüne kan inen Bulutsuz, hastaneye giderek darp raporu aldı. Yaşadıklarını sadece yakın çevresiyle paylaşan Bulutsuz’un, Güven’den şikayetçi olup dava açacağı öğrenildi.

FOTOĞRAFLARINI SİLDİ

Yaşanan olayın ardından Deniz Bulutsuz sosyal medya hesabından Güven ile olan fotoğraflarını kaldırdı.

DENİZ BULUTSUZ KİMDİR?

29 yaşında olan Deniz Bulutsuz, üniversite eğitimini Galatasaray Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünde almıştır. Daha sonra yayıncılık kariyerine başlayan Bulutsuz, yayıncılık sektörüne girmiştir. Vogue ve GQ gibi popüler dergilerde yer almıştır.