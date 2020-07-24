Ozan Güven tepkilerden sonra evini terk etti!

Ünlü oyuncu Ozan Güven, sosyal medya uzmanı eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği haberlerinin gelmesiyle apar topar Levent'te bulunan villasını terk etti.

Şiddet olayları ortaya çıktığından bu yana haber alınamayan 45 yaşındaki oyuncunun, bu günleri gözlerden uzak yaşamak istediği tahmin ediliyor.

Sözcü Gazetesi tarafından görüntülenen Ozan Güven'in evinin panjurlarının tamamen kapalı olduğu , toz içinde kalan arabasının uzun süredir kullanılmadığı, motosikletinin ise brandasının kapalı olduğu dikkat çekti.

Komşularından alınan bilgilere göre; olayların ardından Ozan Güven'in yardımcılarının bile villaya uğramadıkları ortaya çıktı.

Komşuları görevlilerin, elektrik , su ve doğalgaz gibi saatlerin okuyamadıklarını da belirttiler. Uçankuş TV’nin iddiasına göre ise; tepkilerden uzak durabilmek için villasına gitmeyen Ozan Güven, Fulya'da oturan arkadaşlarının dairesinde kalıyor.

DENİZ BULUTSUZ KİMDİR?

Ozan Güven'in bir süredir ilişki yaşadığı Deniz Bulutsuz, magazin gündeminde yer alması nedeniyle biyografisi ile gündemde yer almaya başladı. Geçtiğimiz haftalarda doğum günü kutlaması nedeniyle sosyal medyadan Ozan Güven için paylaşım yapan Deniz Bulutsuz, son günlerde ise şiddet gördüğü iddiaları ile gündemde yer almaya başladı.

1992 doğumlu olan Deniz Bulutsuz, Galatasaray Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümü mezunudur. Bulutsuz, Vogue ve GQ dergilerinin özel projeler ekibinde çalışmıştır.