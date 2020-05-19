Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz'un aşkı belgelendi

İstanbul gecelerinde birlikte görüntülenen ve aşk dedikodularına cevap vermeyen ikili daha fazla dayanamadı. Deniz Bulutsuz sevgilisinin doğum gününü kutlayınca aşkları belgelenmiş oldu.

İYİ Kİ DOĞMUŞ SEVGİLİ

45 yaşına giren Ozan Güven'in doğum gününü sosyal medyadan kutlayan Deniz Bulutsuz "İyi ki doğmuş sevgili... 'El ele olunca bir şey olmaz' derler" notuyla aşkını itiraf etmiş oldu.

DENİZ BULUTSUZ KİMDİR?

28 yaşında olan Deniz Bulutsuz, Galatasaray Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümü mezunu. Bulutsuz, Vogue ve GQ dergilerinin özel projeler ekibinde çalışmıştı.

YÜSRA GEYİKLİ İLE AŞK DEDİKODULARINA KARIŞMIŞTI

'Don Kişot'um Ben' oyunu çıkışında görüntülenen Yüsra Geyik ve Ozan Güven o dönemlerde aşk dedikodularına karışmıştı. Yüsra Geyik, "Açıklama yapmam. Bu benim haddime değil" demişti.