Ozan Güven'in darp ettiği Deniz Bulutsuz'un yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Ozan Güven'in darp ettiği sevgilisi Deniz Bulutsuz'un yaşadığı vahşeti gözler önüne seren görüntülere yenileri eklendi. Deniz Bulutsuz'un yaşadığı şiddetin ardından arkadaşı tarafından çekilen görüntüleri kan dondurdu. Vücudunun her yerinde morluklar ve yaralar bulanan Bulutsuz'un olay gecesi yaşadığı dehşet gözler önüne serildi.

Deniz Bulutsuz oyuncu sevgilisi Ozan Güven'den şiddet gördüğü geceden 6-7 saat sonra çekilen görüntüler Sözcü gazetesi muhabiri tarafından ortaya çıkarıldı.

DARP EDİLDİĞİNİ GİZLEDİ

Fotoğraflarda Deniz Bulutsuz'un vücudunda çok sayıda morluk, çürük, yara bere bulunurken, yaşadığı olayı arkadaşlarından ve çevresinden gizlediği öğrenildi.

Fotoğraflara göre vücudunda çürük olmayan yer kalmayıncaya kadar şiddet gördüğü görülen Deniz Bulutsuz'un güneş gözlüğü ile dolaştığı, kolundaki morlukları gören arkadaşlarının ‘Ne oldu?' sorusuna, “Motordan düştüm” diye cevap verdiği öğrenildi.



UTANCINDAN HASTANEYE GİTMEDİ

Utancından olayı kimseye anlatamadığı ve tedavi için hastaneye gitmeyen Deniz Bulutsuz, olaydan 5 gün sonra Ozan Güven'den şikayetçi olmuştu.

Deniz Bulutsuz İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kadına Şiddet Bürosu'na giderek ünlü oyuncu Ozan Güven hakkında ‘Kasten öldürmeye teşebbüs', ‘Hürriyetten yoksun bırakma' ve ‘Hakaret' uçlarından yargılanmasını istemişti.

‘KOMPLODAN İBARET' DEMİŞTİ

Kendi evinde saldırıya uğradığını ve olayın mağdurunun kendi olduğunu belirten Ozan Güven, “Bu olay kendisiyle görüşmeyi kabul etmediğim için bana kurulan bir komplodan ibarettir” demişti.