Ozan Güven'in şoförü olay gecesini anlattı!

Ozan Güven’in şoförü o geceyi anlattı: “03.00’te Ozan Bey’in aramasıyla Deniz Hanım’ı almaya gittim. Deniz Hanım tartıştıklarını ve Ozan Bey’in yaralı olduğunu söyledi. Olayın ertesi günü Deniz Hanım, Bursa’ya gitmek için Ozan Bey’in araçlarından birini istedi. Aracı teslim ettim. İki gün sonra, ‘Ozan’ı bana getir’ diye ısrar etti. Ozan Bey görüşmek istemedi. Deniz Hanım da, ‘Görüşmezse karakola giderim’ diye mesaj attı” dedi.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Ozan Güven'in şoförü Hasan D. şu şekilde ifade verdi:

"Söz konusu darp olayı sonra Deniz Bulutsuz'un Ozan Bey'in aracını teslim ettim kendisi bu araçla Bursa'ya gitti. Ozan beyle görüşmek istediğinde kabul etmediğinde ise karakola gidip şikayetçi olurum diye söylemlerde bulundu. Ben şikayetçi olduğunu sonradan öğrendim."

"İSTERSEN NASIL BİRLİKTE OLDUĞUMUZU DA ANLAT"

"12 Haziran Cuma günü Ozan bey ve Deniz hanımın bir yemek programları vardı. Ben çifti ve Deniz Hanımın arkadaşı Erdem Beyi Bomonti'de bir mekana bıraktım. Saat 22:30 sularında geri aldım. Deniz'in arkadaşı Erdem Beyi Mecidiyeköy'de bir arkadaşının evine bırakıp biz Ozan Bey'in arkadaşı Ramazan'ın evine çay içmeye gittik. Ben de çiftle birlikte yukarı çay içmeye çıktım Ramazan Bey eski kız arkadaşından konu açtı. Deniz Hanım da Ozan Beyle tanıştığında bir sevgilisi olduğunu Ozan'la ilişkiye başladıklarında ayrıldıklarını söyleyince Ozan Bey bozuldu. 'İstersen nasıl birlikte olduğumuzu da anlat' dedi.

"Ozan Bey bozuldu ama konu kapandı ve başka konulardan sohbet etmeye devam ettiler. Ben saat 1:00 sularında Deniz Hanım ve Ozan Güven'i eve bırakıp ayrıldım gecenin üç sıralarında yeniden telefonum çaldı. Ozan Bey Deniz Hanımı eve bırakmamı istedi. Ben geldiğimde Deniz Hanım kapının önünde bekliyordu arabaya bindiğinde bir şeyler olduğunu fark ettim. Ne oldu diye sorduğunda Deniz Hanım bana çok fena tartıştık Ozan yaralandı hemen arkadaşlarını ara ben bir şey yapmadım demeye başladı."



"OZAN BEY PERİŞAN HALDEYDİ"

"Ozan Bey yaralı deyince eve geri döndüm arabayı park edip Deniz Hanıma aracın içerisinde beklemesini söyledim. Eve gittiğimde Ozan Bey perişan haldeydi yüzü gözü çizik içinde parçalanmış ve mahvolmuş durumdaydı. Doktora gidelim dedim fakat kabul etmedi, sen Deniz'i eve götür dedi. Ben Deniz Hanımın yanına gittiğimde benden içeride kalan bazı eşyalarını almasını istedi ben de bilgisayar ve şarj aleti gibi eşyalarını Deniz hanıma bıraktım. Bu arada Deniz Hanım bana 'İnan ben bir şey yapmadım' diye 3-4 kez tekrarladı. Benzinliğe geri döndüğümüzde Deniz Hanım için su aldım kendisini arkadaşın evine bırakmamı istedi."



"BENİMLE GÖRÜŞMEZSE KARAKOLA GİDERİM"

Zincirlikuyu'ya geldiğimizde polis çevirmesi vardı polis bizi çevirdi gerekli incelemeyi yaptıktan sonra yola devam ettik. Sabah saatlerinde Deniz Hanım beni aradı. Ozan nasıl oldu yanında biri var mı diye sordu. Ertesi gün Deniz Hanım beni yeniden aradı Bursa'ya gitmek için. Ozan Bey'in arabalarından birini istedi. Ozan Güven'in Volvo marka aracı kendisine götürdüm.

Ozan beyle görüşmek istediğini söyledi. Ben Ozan Beye söylediğimde Ozan Bey Deniz Hanımla görüşmek istemediğini belirtti. Bunun üzerine Deniz Hanım o zaman benimle görüşmezse karakola giderim şeklinde söylemlerde bulundu. Sonra öğrendiğimde Ozan Bey Deniz Hanımın kendisinden şikayetçi olduğunu söyledi.

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