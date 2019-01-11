Ozan Kabak Stuttgart'a mı transfer oluyor?

Galatarasaray'ın stoperi Ozan Kabak'a Alman liginden teklif geldi. Stuttgart cephesi genç oyuncuyu transfer etmek istediğini doğruladı. Peki Ozan Kabak kimdir?

OZAN KABAK STUTTGART'A MI TRANSFER OLUYOR?

Adı Avrupa'nın önemli kulüpleriyle anılan Galatasaray'ın genç stoperi Ozan'a bir teklifte Alman Ligi'nden geldi.

Stuttgar, Ozan'ı kadroya katabilmek için Galatasaray'a 11 milyon Euro önerdi.

A Spor'un haberine göre, Stuttgart Futbol Şefi Joachim Cast, bu transferle ilgili olarak ''Ozan ile ilgileniyoruz ve Galatasaray’ın cevabını bekliyoruz. Önümüzdeki haftaya kadar bu transferin cevaplanacağını umuyoruz'' şeklinde konuştu.

Son zamanlarda Serie A ekibi Roma ve Alman ekibi Stuttgart'ın Ozan Kabak'ı transfer etmek istedikleri biliniyordu.

OZAN KABAK KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Ozan Kabak, 25 Mart 2000 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Ozan Kabak'ın babası cezaevi müdürü olduğu için Ankara'da görev yaptığı sırada dünyaya gelen Ozan Kabak aslen Mardin'e bağlı olan Derik ilçesinden. Stoper olarak görev yapan Ozan Kabak 1.85 cm boyunda.

Ozan Kabak 29 Nisan 2018 tarihinde oynanan ve şampiyonluk yolunda oldukça önemli olan Galatasaray - Beşiktaş karşılaşmasında yedek kulübesinde oturdu. Fatih Terim tarafından maç kadrosuna dahil edilen Ozan Kabak'ın mutluluğu da maç sonu yüzünden okundu. Ozan Kabak, Galatasaray'da 43 numaralı formayı giyiyor.

Ozan Kabak, idol olarak Bülent Korkmaz'ı alırken, hayal olarak da İngiltere ekiplerinden Manchester United forması giymek istediğini dile getiriyor.